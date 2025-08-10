Десетки хиляди в Израел протестираха срещу плана за пълно превземане на Газа

Десетки хиляди хора излязоха по улиците на Тел Авив и други градове в Израел в събота вечерта, за да протестират срещу плановете на правителството да разшири войната в Газа, превземайки напълно района. Те нястояха за сключване на споразумение за освобождаване на оставащите в ръцете на „Хамас“ заложници, призоваха войниците да не се съобразяват със заповедите, а останалата част от гражданите – да избязат на обща стачка, предаде The Times of Israel.

Протестите са едни от най-големите от месеци и са провокирани от решението на кабинета да превземе гъсто населения палестински град, въпреки възраженията на военните, че този ход ще застраши пленниците, ще застраши ненужно войските и ще задълбочи хуманитарната криза в Газа.

„Яркочервен флаг се развява над решението на правителството да жертва нашите близки“, заяви Форумът на семействата на заложниците и изчезналите в прессъобщение преди митингите в събота. „Постигнете всеобхватно споразумение за заложниците, спрете войната, върнете ни нашите близки - времето им изтече“, призова форумът вземащите решенията в страната.

Организацията, представляваща по-голямата част от семействата на заложниците, проведе митинги в Тел Авив, Йерусалим, Шаар ха-Негев на юг и Кирят Гат, имаше по-малки събирания и в десетки други места.

Роднините на държаните от "Хамас" заложници се опасяват, че с тях е свършено, ако започне пълно превземане на Газа, сн. ЕПА/БГНЕС

„Сега, когато подстрекателите на вечна война ни тласкат всички към ужасна катастрофа, те дори не го правят заради заложниците – те казват на глас, че са готови да ги жертват“, каза пред поне 10 000 души на площада „Заложници“ в Тел Авив бившата заложница Шарън Алони-Кунио, съпругата на пленника Дейвид Кунио. Тя разказа ка малката ѝ дъщеря Юли я пита „дали баща ѝ вече не я обича, защото все още не се е върнал от Газа“.

„Казвам на всички, които вземат решения: Ако, не дай си Боже, нещо се случи с моя Дейвид или с който и да е друг заложник, това е във вашите ръце“, каза Шарън.

„Решението за превземане на Газа ме стресира. Знам какво се случва със заложниците, когато боевете се засилят“, каза освободеният от „Хамас“ Елия Коен. Той призова за всеобхватно споразумение за прекратяване на войната и освобождаване на всички останали 50 заложници: „Знам какво е да се върнеш с частично споразумение. Живея с ежедневно чувство за вина и не пожелавам на никого да изпитва какво е да оставиш брат си“, допълва той.

Оратори призоваха войниците да откажат да служат в разширената бойна ситуация, а лидерите на опозицията, както и бизнес, синдикални и академични лидери към общонационална стачка.

„Мисията, която ще ви бъде възложена, е да участвате в убийството на заложници“, каза Шай Мозес, племенник на бившия заложник Гади Мозес, в реч пред хиляди хора на демонстрацията. „В тази ситуация няма друг избор освен да откажете.“

Майката на боен офицер от резерва на израелските отбранителни сили, представен само като Бат-Ел, каза на слушащата тълпа, че войниците се изтощават физически и психически и са лишени от подходящо защитно оборудване.

Планът за превземане на град Газа „поставя Израел на сигурния път към вечна война, която ще причини смъртта на заложниците, ще причини смъртта на стотици войници, ще причини унищожаването на имиджа на Израел“, каза тя.

Сн. ЕПА/БГНЕС

Въпреки призивите за стачка ннационалната федерация на профсъюзите „Хистадрут“ не очаква такава в близко бъдеще, но нейният ръководител Арнон Бар-Давид планира да се срещне с представители на семействата тази седмица.

Възможността за стачка, подкрепена от „Хистадрут“, е отпаднала от обсъждането, след като трудовият съд в Тел Авив миналата година постанови, че действията на профсъюзите, насочени към оказване на натиск върху правителството да сключи споразумение за прекратяване на огъня и заложници в Газа след убийството на шестима заложници, са незаконни, защото са политически и не са свързани с правата на работниците.

По време на протеста в събота вечерта се стигна и до пълна блокада на магистрала „Аялон“. Протестиращите запалиха огньове на пътя, но по-късно бяха отстранени от полицията, а движението на автомобили.

Докато преговорите за прекратяване на огъня почти са замразени, неназован израелски служител намекна за възможността Хамас да се върне на масата за преговори за споразумение за прекратяване на огъня и освобождаване на заложници, говорейки пред новините на Канал 12 в събота.

„С наводняването на ивицата Газа с хуманитарна помощ, кампанията на Хамас срещу гладуването отшумява. Хамас разбира, че си е навредил с видеата на гладуващи заложници и следователно възможността те да се върнат към преговори не може да бъде отхвърлена“, каза служителят, визирайки пропагандните видеа на Давид и Браславски, които предизвикаха международно възмущение.

„Посредниците вече виждат положителни признаци за това“, добави служителят.

Журналистът от Канал 12 Амит Сегал съобщи, че има шанс Израел да постигне ограничено споразумение за прекратяване на огъня с Хамас в Газа „скоро“, позовавайки се на неназован израелски източник, запознат с темата.

„Информиран израелски източник твърди, че има шанс за частично споразумение скоро“, написа Сегал в X, без да предоставя допълнителни подробности.

Твърдението на източника противоречи на предишни предположения, че одобрението на Израел за план за превземане на град Газа има за цел да окаже натиск върху Хамас да се съгласи на всеобхватно споразумение за прекратяване на огъня и освобождаване на заложници, предложено от Съединените щати.

Кабинетът на министър-председателя не е дал коментар.

В нощта срещу петък кабинетът по сигурност одобри предложението на Нетаняху за превземане на гъсто населения град Газа, въпреки предупрежденията на армията, че операцията рискува живота на останалите заложници, освен че потенциално може да предизвика хуманитарна катастрофа.

Малко преди заседанието на кабинета премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че Израел възнамерява да поеме контрола над цялата Ивица, след което да я предаде на неопределена арабска управляваща сила. Той заяви, че ще бъде разработен „подробен план“ за гражданско правителство след отстраняването на Хамас.

„Възнамеряваме, за да гарантираме нашата сигурност, да премахнем Хамас оттам, да дадем възможност на населението да бъде свободно от Газа и да му предадем гражданско управление“, обясни той пред Фокс нюз. Подчерта, че Израел не иска да опрявлява територията, а да има периметър за сигурност.

Премиерът заяви, че Израел иска „да го предаде на арабските сили, които ще го управляват правилно, без да ни заплашват и да осигурят на жителите на Газа добър живот.“

Терористичните групировки в ивицата Газа държат 50 заложници, включително 49 от 251 отвлечени при нападението на Хамас от 7 октомври 2023 г., което предизвика войната в Газа. Сред тях са телата на най-малко 28 потвърдени загинали от израелските отбранителни сили.

Смята се, че двадесет души са живи, а има сериозни опасения за състоянието на други двама, съобщиха израелски представители. Хамас държи и тялото на войник от израелските отбранителни сили, убит в Газа през 2014 г.

Управляваното от Хамас министерство на здравеопазването в Газа съобщава, че досега в боевете са убити или се предполага, че са мъртви повече от 60 000 души в Ивицата, въпреки че броят на жертвите не може да бъде потвърден и не се прави разлика между цивилни и бойци.