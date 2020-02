Десетки ранени при кацане на самолет в Истанбул

Пътнически самолет е излязъл от пистата при кацане на истанбулското международно летище "Сабиха Гьокчен", което се намира в азиатската част на града, съобщи телевизия NTV в сряда.

На кадрите се вижда как самолетът пламва и се разпада на три части. Всички пътници са били евакуирани, няма жертви. В болници са настанени 5и души малко преди 20 часа.

A plane reportedly skids off the runway in #Istanbul’s Sabiha airport and the video shows the broken fuselage:

pic.twitter.com/by2Vynbz6N