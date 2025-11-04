Десетки тонове пилешко със спорен произход са заловени в София

Десетки тонове пилешко месо без документи бяха заловени във вторник в София. До акцията се е стигнало след сигнал за данъчни измами, като в нея са участвали Софийска градска прокуратура (СГП), СДВР, НАП и Българска агенция за безопасност на храните.
"В единия от цеховете количеството месо е 26 тона, а в другия действията продължават към момента и точното количество се уточнява", заяви зам-градският прокурор на София Десислава Петрова и допълни, че са изискани от дружеството документите, които то не представя за момента.
Помещенията са запечатани и няма опасност до установяване на произхода на месото то да бъде разпространено търговската мрежа, увери заместник-градският прокурор. Някои от складовете са в кв. "Модерно предградие".
Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов даде допълнителна информация по случая.
"Служителите на БАБХ установиха нередности при съхранението и транжираната обработка на месото, въз основа на което ще запечатат обекта до привеждането му в годност за извършване на този тип дейности", каза той.
Към настоящия момент се извършва проверка в известна столична борса, на територията на която са установени два огромни склада.
"Все още не можем да дадем точната бройка установени месни продукти в тях, но в единия са установени количества над 26 тона месо. Очакваме в близките дни чрез съдействието на съответните институции да получим налична документация, която към настоящия момент не ни беше предоставена, за да може в цялост да докладваме съответните документи в Градска прокуратура и наблюдаващия прокурор да прецени евентуални данни за извършено престъпление", заяви директорът на СДВР Любомир Николов и уточни, че към настоящия момент няма задържани лица, тъй като не е установено каква е ролята на собственика на фирмата и дали има вина в съответните престъпления, за които се извършва проверка.
Главен комисар Николов обясни, че от транжорната месото се разпространява под формата на месни колбаси и други изделия, но няма съответен контрагент, който може да посочи, явяващ се разпространител в търговската мрежа.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
7 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Нормален ден в азиатски Булгаристан. Аборигените харесват пресните фекалии, които им осигурява местния пазар.
Не купувайте никакви колбаси! Особено кранвирши, няма кранвирши с месо. Пълни са с боклуци.
Сива икономика. Ма щом доде еврото ша и свием сърмите. В софия уж има ред и всички са доволни, а и пари имат. Ще да е било предназначено за простата провинция.
Някой не се е отчел на пеефски
Не се знае на kого е цехът. Обаче с абсолютна сигурност се знае на кого не е.
На кого е цеха?
Кой знае какви боклуци ядем..