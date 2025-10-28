Десетки убити при полицейска мегаакция срещу наркотрафика в Рио де Жанейро

Най-малко 64 души, сред които и четирима полицаи, бяха убити във вторник при мащабна операция на бразилските органи на реда срещу наркотрафика в Рио де Жанейро, предадоха световните агенции, позовавайки се на властите.
В операцията са участвали 2500 служители на органите на реда.
"До момента сме задържали 56 души, а 18 престъпници са неутрализирани", съобщи по-рано на пресконференция губернаторът на щата Рио - Клаудио Кастро.
Той описа операцията като "най-голямата в историята на щата" в югоизточната част на страната.
Мащабната операция беше съсредоточена в два от най-бедните квартали в северната част на града, разположени близо до международното летище.
В подкрепа на полицаите бяха изпратени два хеликоптера, 32 бронирани автомобила и 12 разрушителни машини, използвани за премахване на барикадите, издигнати от наркотрафикантите, за да попречат на преминаването на полицаите през тесните улички на гетата.
Десният губернатор Клаудио Кастро публикува в социалната мрежа Х видео с дрон, изстрелващ снаряд към облачното небе.
"Ето как полицията в Рио е посрещната от престъпниците: с бомби, хвърлени от дронове. Това е мащабът на предизвикателството, пред което сме изправени. Това не е обикновено престъпление, а наркотероризъм", коментира той.
Тежките полицейски операции са често срещани в Рио де Жанейро – основният туристически център в Бразилия, известен с крайно бедните си и гъстонаселени квартали, много от които се контролират от наркотрафикантите.
През 2024 г. около 700 души бяха убити при полицейски операции в Рио, което прави приблизително по двама души на ден.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
2 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Сериозна СВО е винаги там и все не успяват да победят, като на едно друго място с едно бункерно джудже.
The Washington Post - Сигурно се досещата за "царевичната" причина? "Шестте водещи щата по производство на царевица - Айова, Небраска, Илинойс, Минесота, Индиана и Канзас от 2015 г. насам имат значително по-висок процент на ракови заболявания сред хората на възраст от 15 до 49 години. Според последните данни от 2022 г. тези щати имат процент с 5% по-висок за младите хора и с 5% по-висок за общото население."