Десетки военни надгробни плочи са осквернени с руски пропагандни символи в Берлин

Десетки военни надгробни плочи в гробище в окръг Райникендорф в северната част на Берлин са били осквернени с руски пропагандни символи, предаде ДПА.
Кметството на окръг Райникендорф заяви днес, че буквата Z - символ, който изразява подкрепа за руската армия, е бил нарисуван в лилаво върху 66 гроба. Освен това, върху друг голям надгробен камък са били изписани буквите RUS.
Местните власти смятат, че това е било извършено през последните 24 часа.
Символът Z се използва често и за прославяне на руските войски, воюващи в Украйна.
"Тези отвратителни осквернявания представляват атака срещу нашите демократични ценности и достойнството на загиналите", каза кметицата на окръг Райникендорф Емине Демирбюкен-Вегнер. "Тези, които оскверняват военни гробове, атакуват и общото ни историческо съзнание и култура на възпоменание", добави тя.
Властите в района съобщиха също така, че силите за сигурност, отговарящи за престъпленията с политически мотив, в момента обмислят дали да поемат разследването. След като разследващите освободят мястото на инцидента, надгробните плочи ще бъдат почистени, уточниха властите.
