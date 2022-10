Десетки загинали и ранени при рухване на мост в Индия

Въжен мост в Индия от времето на господстването на Британската империя рухне в неделя, убивайки десетки и ранявайки тежко също десетки хора.

Трагедията се разигра на мост над река Маччу в град Морби, в западния индийски щат Гуджарат. Двеста и трийсет метровото съоръжение е на 140 години. То беше затворено за ремонт в продължение на половин година и бе открито за посетители преди четири дни.

По време на инцидента на моста е имало между 400 и 500 души. Над 100 се озовали под водата след скъсването на съоръжението.

Съобщенията за жертвите варират от 40 до 60.

На местопроизшествието работят спасителни екипи. Премиерът Нарендра Моди контролира лично спасителната операция, в която се включиха и местни жители.

На кадри, разпространени от местна телевизия, се вижда как хора се държат за кабелите на рухналия мост, докато спасителни екипи се опитват да ги извадят от водата.

