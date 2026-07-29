Десетки загинали при земетресението в Япония, издирват се затрупани хора

Спасителните служби в Южна Япония трескаво претърсват развалините в търсене на оцелели след мощното земетресение с магнитуд 7.1, което разтърси префектура Кумамото. Трусът отне живота на най-малко 13 души, остави хиляди домакинства без електричество и напука и разруши пътната инфраструктура в целия район.

Осем души бяха извадени изпод развалините на частично срутилия се търговски център близо до град Кумамото, който бе разрушен от експлозия около час след земетресението във вторник. По-късно бе обявено, че трима от тях са починали.

Операторът на търговския обект „Aeon“ съобщи, че четирима служители от общо близо 2700 души персонал в центъра в Кумамото все още се водят в неизвестност.

Японският премиер Санае Такаичи заяви пред журналисти в Токио, че в момента тече истинска надпревара с времето за спасяването на хората, които все още чакат помощ, както и че правителството мобилизира всички налични ресурси на терен.

Властите разследват възможна взривна вълна от изтичане на газ в търговския център „Aeon“, предават местните медии. Спасителите са усетили мирис на газ вътре в сградата, но точната причина за инцидента все още се изяснява, обяви главният говорител на японското правителство Минору Кихара.

Екипи от пожарната, полицията и около 170 военни са фокусирали усилията си в участъците от сградата, откъдето са получени сигнали за помощ. Над 4500 войници вече са разположени в цялата засегната зона, за да подпомогнат възстановителните операции.

Много тежка е ситуацията и в завода на „Nippon Paper Industries“, където след срутване на комин се издирват седем души, а четирима други са тежко ранени, съобщи представител на местната власт. В болниците в региона продължават да постъпват десетки пострадали.

В цялата префектура, която преживя фатално земетресение и преди десетилетие, около 260 000 души са получили указания да се отправят към евакуационните центрове. От полицията съобщиха, че са регистрирали 386 спешни повиквания след труса, включително съобщения за срутени сгради и хора, бедстващи под затрупани конструкции.

Епицентърът на земетресението е бил на около 20 километра южно от град Кумамото – най-големия град в централната част на остров Кюшу с население от близо 700 000 души.

В близкия град Яцуширо, който е сред най-сериозно засегнатите райони, множество къщи са с разрушени покриви, а по улиците се виждат срутени сгради. Пътищата към този крайбрежен град са напукани и деформирани на редица места, а повечето търговски обекти остават затворени. Част от мост се е срутила в река Кумагава, което привлече групи от любопитни местни жители на мястото на инцидента.

Сеизмолозите и властите предупредиха жителите в райовете с най-силни разтърсвания да бъдат в повишена готовност за последващи мощни вторични трусове през следващата седмица, както и за опасност от свлачища.

Ситуацията се усложнява допълнително от горещото време. Тъй като над 36 000 домакинства продължават да са без ток, а температурите в сряда достигат около 34 градуса по Целзий, властите отправиха специално предупреждение за рисковете от топлинен удар.

Някои от болничните заведения в региона са претоварени. Болница в град Уки, разположен близо до епицентъра, обяви, че поради прекъсването на захранването е загубила способност да функционира нормално и се е превърнала в нещо като полева болница, по думите на ръководителя на административния ѝ отдел пред телевизия NHK.

Друга болница в същия град временно преустанови приема на нови пациенти, след като прие 86 ранени, трима от които в тежко състояние, и изчерпа капацитета си за спешни случаи.

Железопътните оператори незабавно спряха всички линии след труса. Съобщава се за няколко injured пътници във бързите влакове в момента на земетресението.

Общественото внимание остава насочено главно към срутването в търговския център „Aeon“ – най-големия в префектурата, помещаващ около 200 магазина. Кадри от мястото показват как една от страните на комплекса е изцяло отнесена, разкривайки оголени стоманени греди и разпръснати отломки по целия паркинг. Спасителните екипи продължават работата си на терен в град Кашима, където се намира обектът.

Редица големи промишлени компании с производствени мощности в района, сред които „Renesas Electronics“, „Sony“, „Tokyo Electron“ и „Honda“, преустановиха работата на своите заводи. От „Toyota Motor“ заявиха, че също спират работата в три фабрики извън префектура Кумамото до петък от съображения за сигурност и поради смущения във веригите за доставки.

Япония се намира върху Тихоокеанския огнен пръстен – зона с висока вулканична и сеизмична активност, поради което на страната се пада дял от около 20 процента от световните земетресения с магнитуд 6,0 или повече.

Разрушителното земетресение в Кумамото преди 10 години отне живота на 275 души и рани други 2739, според официалните данни, като нанесе щети на хиляди сгради, включително на стените на известния замък в града.

При настоящите трусове във вторник историческият замък отново бе сред засегнатите паметници на културата, заедно с редица храмове с частично срутени тежки керемидени покриви и чайна къща от XVII век.