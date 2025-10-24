Десетки жени са пострадали след употреба на "магическо хапче" за отслабване

Тежки обриви по цялото тяло и усложнения, които могат да доведат и до смъртен изход. За такива странични реакции след употреба на "магическо хапче" за отслабване разказа "Нова телевизия". Въпросната хранителна добавка се продава свободно и се рекламира в социалните мрежи от човека, който стои за разпространението ѝ – Георги Маринов. Той уверено заявява, че продуктът му е ефективен и безопасен, а критиките са платени от конкуренцията.
Сигнал за това, че препаратът е опасен подава още през миналата година Дарислав Николов, млад лекар, специализант по анестезиология. Той е извикан на разпит, но последващо развитие няма.
"Реших просто да пиша на този индивид, да му кажа, че нещата, които прави, са незаконни и много хора може да пострадат. Той ми отговори, че аз не съм никой, а той е енциклопедия от знания на тема хранителни добавки и анаболни стероиди и никой нищо не може да му направи. И ме блокира. 10 месеца и 22 дни по-късно не виждам този човек да е спрял да продава въпросните добавки, да си е взел поука или поне да го няма в публичното пространство. По най-наглия начин продължава да обяснява как те са най-великите, което според мен е обида за абсолютно всички хора, които се опитваме да предпазим - нашите пациенти", каза пред Нова телевизия младият лекар.
В ГДБОП има разследване и материалите са предадени в прокуратурата. От там пък казват, че чакат становище за състава на добавката. От здравното министерство не правят нищо по въпроса, защото хранителните добавки се следят от изпълнителната агенция по храните.
И докато институциите се размърдат, от Нова телевизия са получили сигнали за поне 59 жени, които са имали странични реакции след прием на добавката. Най-често става дума за тежък обрив по цялото тяло. Част от тях са получили отток на гърлото, не са можели да дишат и са били на кислородна терапия. Поне десет жени са лекувани в отделения по токсикология.
