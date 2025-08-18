Дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Осемгодишно дете от Разлог е загинало при инцидент по време на парасейлинг на Южния плаж в Несебър. Инцидентът е станал около 14 часа в понеделник.

Детето е било заедно с майка си. Качили са се на водната атракция, но във въздуха внезапно се е скъсало въже, съобщи БНТ. Първоначално бе съобщено, че детето е 11-годишно, но в последствие от полицията в Бургас уточниха, че е на 8 години.

При парасейлинга хората се прикрепят на специален парашут и дърпани от моторна лодка се издигат на височина от 50 до 150 метра над морската повърхност.

При инцидента детето е паднало във водата от 40-50 метра височина. Във водата е паднало само то, майка му е останала във въздуха.

Веднага е било извадено с лодка на брега, но е починало, въпреки оказаната медицинска помощ.

Концесионерът на плажа Кирил Спасов съобщи за БТА, че вероятна причина за инцидента е проблем с един от коланите.

"От години организираме такива атракционни полети, но никога не сме имали инциденти. Екипировката, която използваме, е от най-високо ниво. Колегите не могат да си обяснят как се е случил този ужасен инцидент. Съболезнования на близките на детенцето", каза концесионерът.

Задържани са трима души, които са отговорни за организирането на атракцията на плажа.