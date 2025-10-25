Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера.

По първоначална информация детето е около 10 години и е с травма в областта на главата, съобщава БНТ.

Инцидентът е станал в събота следобед в близост до езерото Окото. На място веднага са отишли планински спасители от отряда в Дупница.

На детето е била оказана първа медицинска помощ.

След това е бил извикан медицински хеликоптер, който е транспортирал за лечение пострадалото момче.