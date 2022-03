Деца под развалините: Родилен дом и детско отделения бяха обстрелвани в Мариупол (Обновява се)

Според свидетелства на очевидци и твърдения на местните власти, руските войски в Украйна са обстрелвали болница в Мариупол, в която има родилно, детско и терапевтично отделение.

"Руските окупационни сили хвърлиха няколко бомби върху детската болница (в града). Разрушенията са колосални", съобщи градският съвет.

По последни данни има 17 пострадали.

Президентът на Украйна обвини руските сили, че са нанесли "директен удар" върху болничен комплекс в Мариупол, където има родилно и детско отделение.

"Хора, има деца под развалините", написа Володомир Зеленски в Туитър, наричайки атаката "зверство".

"Колко дълго светът ще бъде съучастник, игнорирайки терора? Затворете небето веднага!Спрете убийствата! Вие имате силата, но изглежда губите човечността", добавя той.

Родилното отделение в центъра на града, детското отеделение и терапевтичното отделение в болницата – всичсо е разрушено в резултат на ударите на руската авиация над

Мариупол, заяви във фейсбук ръководителят на Донецката областна военна администрация Павел Кириленко.

Той добави, че ранените в резултат на удара са евакуирани в близката болница.

По думите му в резултат на атаката срещу родилния дом са ранени 17 човека. Загинали няма. Сред ранените има медицински персонал и родилки.

Според украинските власти въздушният удар е нанесен по време на обявения от Русия режим на "тишина".

Украйна отново обвини Русия в стрелба срещу граждански обекти. Руското Министерство на отбраната продължава да настоява, че ударите са само по военни цели, а пораженията върху гражданска инфраструктура нарича "провокация на нац. батальоните".

Малко неща са по-позорни от удар срещу уязвими и беззащитни, написа британският премиер Борис Джонсън в Туитър и добави, че страната му ще се стреми да привлече Путин към отговорност за неговите ужасни престъпления. Джонсън добави, че Великобритания проучва възможността за допълнителна подкрепа на Украйна за защита от въздушни удари.

В 14-ият ден от войната на Русия в Украйна Москва обяви, че ще спре огъня в 9 часа българско време, за да отвори хуманитарни коридори от няколко украински града. Не навсякъде обаче евакуацията на цивилни е успешна. Хуманитарният коридор отново работи в североизточния град Суми, откъдето вчера с автобуси за град Полтава заминаха около 5000 души. Това бе първият случай на успешно действащ хуманитарен коридор, но часове преди това най-малко 21 души, включително две деца, са загинали от руски обстрел на града.

Заради руски обстрел евакуацията на мирни граждани отново не е била възможна от разположения на Азовско море град Мариупол, който от дни е обкръжен от руски войски. Хуманитарната криза там се задълбочава – без ток, вода, телефони и с привършващи хранителни запаси. Градът е с население от 430 000. Сраженията продължават.

Електрическото захранване на атомната централа Чернобил и нейните системи и оборудване за сигурност са напълно изключени заради руските военни действия, обяви украинският енерго оператор "Укренерго".

Посланиците на държавите от ЕС приеха днес решение да бъдат разширени санкциите срещу Русия и Беларус. За Беларус се въвежда забрана за достъп до международната разплащателна система SWIFT. За Русия се въвеждат нови ограничения за износа на средства за морска навигация и радиосъобщителни технологии. Въведени са санкции срещу още 160 граждани, сред които олигарси и видни бизнесмени от ключови икономически области, както и 146 членове на Съвета на федерацията на Руската федерация. Санкциите на ЕС вече се прилагат за общо 862 физически и 53 юридически лица.

22.20

17 възрастни са ранени при бомбардировката на детската болница в Мариупол

Седемнадесет възрастни са били ранени днес при извършената от руската армия бомбардировка на детска болница в югоизточния украински град Мариупол, съобщи представителят на местните власти Павло Кириленко, предаде Франс прес.

Потвърдено е, че има 17 ранени сред болничния персонал, каза Кириленко по украинската телевизия и уточни, че сред пострадалите няма нито едно дете и няма загинали, по първоначални данни.

Няколко минути по-рано Кириленко написа във Фейсбук: "Всичко беше разрушено при удар на руската авиация над Мариупол. Моментално".

Украинският президент Володимир Зеленски реагира бързо на съобщението за бомбардировката на болницата и написа в Туитър, че под развалините се намират хора, деца. "Зверство! Спрете с тези убийства", написа още Зеленски.

21.07

Зеленски съобщи, че е обсъдил хуманитарните коридори с председателката на ЕК Фон дер Лайен

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи днес в Туитър, че е обсъдил с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен хуманитарните коридори и други въпроси, предаде Асошиейтед прес.

В разговора си двамата са изразили съгласие за "необходимостта да се осигурят ефективни хуманитарни коридори за цивилните". В поста си Зеленски отбелязва, че отново е повдигнал въпроса за членството на Украйна в ЕС и е благодарил за новия пакет от санкции на ЕС срещу Русия.

20.10

Блинкън нарече "абсурдни" предложенията на Кремъл за хуманитарни коридори към Русия

Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкън нарече днес "абсурдни" руските предложения за създаване на хуманитарни коридори от Украйна до Русия, предаде Ройтерс.

Блинкън призова Русия да позволява на украинските цивилни да се евакуират безопасно.

Обидно е да предлагаш на украинците да търсят убежище в страна, която демонстрира такова незачитане на техния живот, каза държавният секретар на САЩ пред репортери след среща във Вашингтон с британската министърка на външните работи Лиз Тръс.

Тя на свой ред заяви, че Великобритания не се опитва да осигури забранена за полети зона над хуманитарните коридори в Украйна, а се стреми да помогне на страната да се защити сама от руската инвазия.

Истината е, че създаването на зона, забранена за полети, ще доведе до пряка конфронтация между НАТО и Русия. А ние не се стремим към това, каза Тръс на пресконференцията.

Това, което се опитваме да направим, е да гарантираме, че украинците са в състояние да защитят страната си с най-добрите възможни противотанкови оръжия и антирадарни системи, добави британската външна министърка.

Обединеното кралство призова днес всички държави от Г-7 да спрат да използват руски петрол и газ, следвайки примера на Лондон и Вашингтон, предаде Франс прес.

В отговор на руската инвазия в Украйна "трябва да удвоим санкциите", каза Лиз Тръс. Това, според нея, включва пълно изключване на руските банки от международната разплащателна система SWIFT

18.00

Руските сили са бомбардирали и разрушили детска болница в Мариупол

Градският съвет на Мариупол каза, че детска болница е била разрушена при въздушна атака, предаде Ройтерс.

"Руските окупационни сили хвърлиха няколко бомби върху детската болница (в града). Разрушенията са колосални“, пише в съобщението. Отбелязва се, че броят на жертвите все още не е известен.

Ройтерс прави уговорката, че не може да потвърди информацията на украинските власти, и припомня, че Русия отрича да атакува цивилни в Украйна.

Президентът на Украйна обвини руските сили, че са нанесли "директен удар" върху болничен комплекс в Мариупол, където има родилно и детско отделение.

"Хора, има деца под развалините", написа Володомир Зеленски в Туитър, наричайки атаката "зверство".

"Колко дълго светът ще бъде съучастник, игнорирайки терора? Затворете небето веднага!Спрете убийствата! Вие имате силата, но изглежда губите човечността", добавя той.

Зеленски публикува видео от атакуваната сграда, стаи в развалини и отломки и коридори с изпочупени прозорци. Засега няма независимо потвърждение на публикувания видеоматериал.

