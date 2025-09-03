Деца си направиха екстремно селфи на върха на 200 м кран в София

Седем деца си направиха екстремно селфи в късните часове във вторник на височина от около 200 метра на строящ се небостъргач в София.

На крак бяха вдигнати полиция, пожарна, алпинисти и екипи на Столичната аварийна служба.

По щастлива случайност екстремното преживяване за децата завърши благополучно, съобщи Красимир Стоянов от Столична община пред бТВ.

По думите му децата са били на различна възраст - от 7 до 13 години. Те са се качили на кран висок около 200 м до строяща се сграда на бул. "Цариградско шосе" №92.

Пет от децата успели да слязат сами, но две останали на крана. Това е причината за намесата на полиция, пожарна и алпинисти. С тяхна помощ те са свалени от високия кран.

Двете деца разказали, че петима от групата успели да се прехвълят от крана в строящата се сграда.

Децата са били изведени от строителния обект и заедно с техни близки са били качени в автомобил на полицията.

Все още няма яснота как децата са успели да проникнат в строителния обект, къде е била охраната.

Няма информация и кой е подал сигналът за опасното селфи.

Днес се очаква МВР да даде повече подробности по случая.