Деца си направиха екстремно селфи на върха на 200 м кран в София

Седем деца си направиха екстремно селфи в късните часове във вторник на височина от около 200 метра на строящ се небостъргач в София.
На крак бяха вдигнати полиция, пожарна, алпинисти и екипи на Столичната аварийна служба.
По щастлива случайност екстремното преживяване за децата завърши благополучно, съобщи Красимир Стоянов от Столична община пред бТВ.
По думите му децата са били на различна възраст - от 7 до 13 години. Те са се качили на кран висок около 200 м до строяща се сграда на бул. "Цариградско шосе" №92.
Пет от децата успели да слязат сами, но две останали на крана. Това е причината за намесата на полиция, пожарна и алпинисти. С тяхна помощ те са свалени от високия кран.
Двете деца разказали, че петима от групата успели да се прехвълят от крана в строящата се сграда.
Децата са били изведени от строителния обект и заедно с техни близки са били качени в автомобил на полицията.
Все още няма яснота как децата са успели да проникнат в строителния обект, къде е била охраната.
Няма информация и кой е подал сигналът за опасното селфи.
Днес се очаква МВР да даде повече подробности по случая.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
2 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
много интересно, мислех че такива обекти се охраняват.. Щом толкова много деца са останали незабелязани представям си колко лесно ще е половината обект да бъде изнесен незабелязано.
Идеална възможност възмутеното прасе заедно с тиквата да предложат закон за контрол на достъпа на деца до такива места.