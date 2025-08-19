Деца в София може да учат във фургон вместо в класна стая

Първокласници от столично училище може да започнат учебната година или във фургон, или във физкултурния салон. Причината е, че 107 СУ "Хан Крум" е приело деца отвъд предела на капацитета с гаранции, че ще получи допълнително помещение. Обжалване на политическа партия обаче блокира достъпа до новите учебни зали.

"Много отдавна имаме нужда от училище на територията на "Лозенец", но тъй като такова не се изгражда, сме принудени във всички училища в района да приемаме децата, които кандидатстват при нас. Тази година имаше сериозен проблем с приема в първи клас и необхванатите деца. Единственият вариант бе да се предостави допълнително помещение на училището в най-голяма близост, за да може да има възможност да бъдат обхванати децата в първи клас", каза директорът на 107 училище "Хан Крум" Данко Калапиш в ефира на Bulgaria on air.

Столичната община намира такова помещение, което предоставя на училището, ръководено от Калапиш със заповед от 16 юни. То се намира в клуб на политическа партия (БСП) в непосредствена близост. До момента обаче достъпът до него е блокиран заради обжалване от страна на партията.

"Пуснаха жалба чрез кмета до областния управител. Той се възползва от правото си на мълчаливо съгласие със заповедта на кмета и всъщност очакваме във всеки един момент да бъдем въведени в обекта", уточни причините за двумесечното забавяне училищният директор.

Процедурата по предоставянето на имота обжалва като незаконосъобразна Николай Велчев - общински съветник в София от БСП и председател на районната партийна организация на БСП в "Лозенец". Според него въпросът не е решен в полза на училището и мълчаливо съгласие не е давано, а отговор с решение на областния управител вероятно ще дойде съвсем скоро.

За процедурата и безопасността на децата

"Не искаме да възпрепятстваме децата да се обучават. Въпросът тук се отнася до издадения от кмета на София Васил Терзиев административен акт, който е в грубо нарушение на закона. С него той прекратява нашия договор и го предоставя за образователната инфраструктура. Това се случва без становища на Регионалното управление на образованието – София град и Министерството на образованието", каза пред Mediapool Велчев.

Според него сагата започва с родителско искане от март 2024 г. за разширяване на учебната дейност в училище "Хан Крум" с още една паралелка в първи клас. Причината е големият интерес към училището и качеството на образователния процес в него. В резултат шефката на дирекция "Образование" към Столична община Десислава Желязкова указва, че въпросното помещение е подходящо за създаването на класна стая, ако бъде отдадено на училището. По думите на Велчев това е пример за изземане на компетентност, защото са общинският съвет, кметът на общината, кметът на район и кметът на кметство могат да се разпореждат с общински помещения.

"Този имот преди време е бил плод и зеленчук. Как може търговски обект да се счита подходящ за образователна инфраструктура. Друг въпрос е как господин Калапиш пуска конкурс без да има готово помещение. Това според мен е на ръба на закона", изтъква общинският съветник.

По думите му помещението е предоставено на БСП по силата на Закона за политическите партии, за да извършват своята дейност. Така клубът се помещава там от 1989 година насам - близо 34 години.

Екранна снимка: Разстоянието от входа на 107 СУ "Хан Крум" до входа на помещението, в което трябва да се помести новата учебна зала

"Не е въпросът е това, че е помещавало клуб на БСП и че ние сме изпълнявали ангажиментите си като политическа партия там. Самото помещение се намира на около 70-80 метра от главния вход училището. Трябва да се пресича улица, което е голям проблем. В пиковите часове преминават доста автомобили. Много нецелесъобразно решение е в общински помещения да се местят деца през главен път", отбеляза той и допълни, че няма и оценка на пожарната безопасност на помещението.

По думите на Велчев при положение, че има наплив от желаещи и бюджет, гласуван за образование в София, може да се изгради отделен корпус отстрани на училището, с топла връзка, както се прави "навсякъде в нормалните държави", вместо да се търсят "някакви отделни помещения и да се предоставят за образованието на деца на 7-годишна възраст".

"По този начин, с тази процедура показваме, че вече всеки може да си поиска, каквото реши в София", обрна внимание Велчев.

Как ще учат децата?

За да разкрие изобщо допълнителна паралелка за прием в първи клас, Калапиш е поискал гаранция, че ще му се предостави помещение, в което да провежда учебен процес.

"В училището в момента се обучават 28 паралелки, което е максималният капацитет на цялото училище. Това е дори свръхкапацитетът с използване на преградени пространства. За да можем да приемем още една паралелка, направихме анализ, след като получихме заповед от кмета на София за помещението - тогава Педагогическият съвет гласува още една паралелка, за да може да бъдат приети още 21 деца", поясни той.

По неговите думи, ако новото помещение не бъде освободено навреме, временно, докато времето е хубаво, е възможна употребата на други пространства, като деца може да учат включително във физкултурния салон.

След това, остава вариантът за разформироване на паралелка. Така учениците от новосъздадената паралелка ще бъдат прехвърлени в останалите четири. Опасенията на директора при този сценарий са свързани с качеството на учебния процес, което би било негативно повлияно от голямата бройка (28/29) на децата в клас. Идеята за обучение във фургон в двора се разглежда като последна алтернатива.

Директорът очаква общинската администрация на район "Лозенец" да изведе политическата партия от новото му помещение принудително съвсем скоро. Чак тогава училището ще може да започне с ремонта на мястото, за да е годно то за учебна зала. До началото на учебната година (15 септември) по думите на Калапиш остава твърде малко време, за да бъде сменено предназначението на обекта и завършен ремонтът.

Площта на помещението е около 120 квадратни метра и то би могло да се приспособи като корпус за изкуства с две класни стаи – по музика и рисуване. Това ще се случи най-рано през ноември. Помещението ще се предоставя на училището за най-малко 10 години или докато отпадне необходимостта от неговото използване.

Междувременно 107 училище "Хан Крум" планира дългосрочно разширение тъй като дворното пространство позволява изграждане на нов корпус, но реализацията на тази идея би отнела няколко години.