Децата ще са без телефони в училище още през ноември

Забраната за използване на мобилни телефони в училище ще влезе в сила още през ноември. Прогнозата направи в във вторник след откриване на нова детска градина в Костинброд министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.
"И в момента има забрана. Тя е за ползване на телефоните в час. Дори текстът е точно такъв, но това е от годините, в които телефоните бяха повече телефони и по-малко смартфони. Днес говорим за екранни устройства, тъй като имаме доказано зловредно въздействие", обясни министър Вълчев.
Към момента в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) в член 172, където се изброяват задълженията на ученика, има точка, която гласи: "да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове". Промяната в този текст, която Министерството на образованието и науката готви с проекта за изменения в ЗПУО е формулирана така: "да не използват мобилни устройства за комуникация в училище, освен за строго образователни цели, по здравословни причини или при форсмажорни обстоятелства".
Така на практика с по-широкото понятие "мобилни устройства за комуникация" се включват смарт часовниците, които най-често по-малките ученици използват за комуникация, както и таблетите. Разширяването на забраната идва и със замяната на "по време на учебните часове" с "в училище". Не става ясно обаче по какъв начин училищното ръководство и педагозите следва да ограничат употребата на мобилните устройства. Това предполага, че, както досега, решението за начина на прилагане на закона ще бъде взимано от учебните заведения и включвано в Правилника за вътрешния им ред.
Според просветния министър промяната ще направи децата по-концентрирани и пълноценни:
"Ние сме една от страните, по доклада на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, на челните места по прекарано време пред екраните. Като най-голям процент от него е в необразователни цели. Те го наричат разсейване. Нашите ученици имат най-голям процент разсейване – в училище и извън училище", каза министърът като отправи и апел към родителите да ограничат използването на екранни устройства и в семейна среда, за да нямат негативно въздействие върху децата.
Все пак според Вълчев един от основните проблеми в системата остава двусменният режим.
"Пак съм подготвил писмо до училищата да проведат разговори с педагогическата и родителската общност, за да обсъдят възможността за по-късно започване на учебния ден, защото всички анализи показват, че когато започват половин-един час по-късно, се подобрява мотивацията за учене и резултатите. Най-трудно е това да се случи, когато училищата са на двусменен режим", смята Вълчев.
Тая забрана включва ли моя прост телефон (GSM), който е с 1,5 инча екран, няма фотокамера, интернет и всички останали възможности на смартфоните? С какво би пречил на някого.
Епохално. Скоро и без оръжие
Това е супер, но за всички деца ли се отнася или само за нашите???