Девет години затвор за шофьора, убил Ферарио Спасов

Девет години затвор. Това е окончателното наказание за Начо Пантелеев, който преди две години предизвика катастрофа, при която загина футболният треньор Ферарио Спасов. Решението е на Върховния касационен съд и не подлежи на обжалване.

Инцидентът стана през ноември 2023 г. на пътя София-Варна близо до село Шереметя. Тогава Пантелеев, движейки се с висока скорост, удари колата на Спасов отзад. Автомобилът бе изхвърлен встрани от пътя. Спасов загина на място.

Впоследствие бе установено, че Пантелеев се движел с 165 километра при ограничение 90 километра. В този район няма магистрала, пътят е първокласен и се поддържа. Тъй като има няколко сравнително дълги прави участъка, често се кара с висока скорост.

На първа инстанция Пантелеев бе осъден на 5 години затвор. След това апелативният съд във Велико Търново увеличи наказанието му на 9 години. Именно тази присъда е потвърдена и от последната инстанция.

В решението си ВКС е записал, че Пантелеев е извършил "изключително грубо нарушение на режима на скоростта". Освен това не се е съобразил нито с пътната обстановка, нито с метеорологичните условия. Той има и предишни нарушения, предимно на ограничението на скоростта. Намаляването на присъдата би било "проява на необосновано снизхождение", пишат от още върховните съдии.