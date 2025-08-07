Девета симфония на Бетховен закрива фестивала "Опера на площада"

С грандиозно изпълнение на Симфония №9 от Лудвиг ван Бетховен ще бъде закрит фестивалът "Опера на площада" в петък. Билетите за спектакъла бяха разпродадени за дни отдавна и това едва ли е случайно.

Диригент ще бъде световно известният маестро Даниел Орен, наричан любимият диригент на звездите. Той е музикален директор на един от прочутите оперни фестивали "Арена ди Верона".

Във вокалните партии ще слушаме мецосопраното Виолета Радомирска и сопраното Джесика Прат, която впечатлява с "блестящ глас, свободни и спокойни височини и лирична грация“, според "Ню Йорк Таймс".

На сцената пред храм-паметника "Свети Александър Невски" ще видим още тенорът Грегъри Кунде, смятан за един от най-елегантните и завършени белканто певци на оперната сцена днес, и басът Александър Виноградов, който дебютира на сцената на Болшой театър още като студент, едва на 21 години.

Изпълнението на последната симфония на Бетховен е посветено на 240 години от написването на "Ода на радостта" от Фридрих Шилер.

Симфония № 9 в ре минор, наричана още "Хорална симфония", е последната пълна симфония на германския композитор Лудвиг ван Бетховен. Завършена през 1824 година, тя е сред най-популярните произведения на класическата музика.

Редица критици я определят като един от шедьоврите на Бетховен и една от най-значимите композиции в историята. Първото ѝ изпълнение е на 7 май 1824 г. във Виена.

"Симфония № 9" е първият пример на симфония от значим композитор, която използва вокални елементи, и поставя началото на жанра хорална симфония. Тя концентрира най-характерните черти на зрелия стил на Бетховен и в същото време е обърната напред, към започнатата вече епоха на романтизма.

Нейната четвърта част съдържа изпълнение от хор и четири солови вокалиста на адаптация на поемата на Фридрих Шилер "Ода на радостта".

През 1972 година фрагмент от тази част на симфонията е обявен за химн на Европа.