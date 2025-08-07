Девета симфония на Бетховен закрива фестивала "Опера на площада"

С грандиозно изпълнение на Симфония №9 от Лудвиг ван Бетховен ще бъде закрит фестивалът "Опера на площада" в петък. Билетите за спектакъла бяха разпродадени за дни отдавна и това едва ли е случайно.
Диригент ще бъде световно известният маестро Даниел Орен, наричан любимият диригент на звездите. Той е музикален директор на един от прочутите оперни фестивали "Арена ди Верона".
Във вокалните партии ще слушаме мецосопраното Виолета Радомирска и сопраното Джесика Прат, която впечатлява с "блестящ глас, свободни и спокойни височини и лирична грация“, според "Ню Йорк Таймс".
На сцената пред храм-паметника "Свети Александър Невски" ще видим още тенорът Грегъри Кунде, смятан за един от най-елегантните и завършени белканто певци на оперната сцена днес, и басът Александър Виноградов, който дебютира на сцената на Болшой театър още като студент, едва на 21 години.
Изпълнението на последната симфония на Бетховен е посветено на 240 години от написването на "Ода на радостта" от Фридрих Шилер.
Симфония № 9 в ре минор, наричана още "Хорална симфония", е последната пълна симфония на германския композитор Лудвиг ван Бетховен. Завършена през 1824 година, тя е сред най-популярните произведения на класическата музика.
Редица критици я определят като един от шедьоврите на Бетховен и една от най-значимите композиции в историята. Първото ѝ изпълнение е на 7 май 1824 г. във Виена.
"Симфония № 9" е първият пример на симфония от значим композитор, която използва вокални елементи, и поставя началото на жанра хорална симфония. Тя концентрира най-характерните черти на зрелия стил на Бетховен и в същото време е обърната напред, към започнатата вече епоха на романтизма.
Нейната четвърта част съдържа изпълнение от хор и четири солови вокалиста на адаптация на поемата на Фридрих Шилер "Ода на радостта".
През 1972 година фрагмент от тази част на симфонията е обявен за химн на Европа.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.