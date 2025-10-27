"Диабет или затвор". Защо кметът на Елин Пелин забрани Хелоуин

"В този т. нар. празник (Хелоуин) няма нищо нито поучително, нито качествено – всеки път се говори за "пакост или лакомство“, а всъщност това е "диабет или затвор“. Ние смятаме, че нещата трябва да се случват по друг начин – нашето самосъзнание и идентичност трябва да бъдат съхранявани", каза пред бТВ кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов по повод Хелоуин.

В петък Симеонов издаде заповед, с която забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата на територията на общината. Причината – засенчва Деня на будителите, който отбелязваме на 1 ноември.

Ивайло Симеонов е кмет на Елин Пелин от 2015 г., вече трети мандат. През годините винаги е бил издиган от ВМРО и коалиции около партията. Симеонов не за първи път забранява отбелязването на Хелоуин на територията на общината.