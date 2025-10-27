"Диабет или затвор". Защо кметът на Елин Пелин забрани Хелоуин

"В този т. нар. празник (Хелоуин) няма нищо нито поучително, нито качествено – всеки път се говори за "пакост или лакомство“, а всъщност това е "диабет или затвор“. Ние смятаме, че нещата трябва да се случват по друг начин – нашето самосъзнание и идентичност трябва да бъдат съхранявани", каза пред бТВ кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов по повод Хелоуин.
В петък Симеонов издаде заповед, с която забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата на територията на общината. Причината – засенчва Деня на будителите, който отбелязваме на 1 ноември.
Ивайло Симеонов е кмет на Елин Пелин от 2015 г., вече трети мандат. През годините винаги е бил издиган от ВМРО и коалиции около партията. Симеонов не за първи път забранява отбелязването на Хелоуин на територията на общината.
По традиция 1 ноември се чества с особена тържественост в град Елин Пелин – с молебен и факелно шествие, в което се включват стотици жители на града и околните села, ученици, учители, спортисти, читалищни самодейци и духовни лица, отбелязаха от общината.
На този фон в социалните мрежи се организира "Масово празнуване на Хелоуин в Елин Пелин“.
"Макар на пръв поглед подобно решение да звучи като защита на националните традиции, правният анализ показва, че заповедта противоречи на българската Конституция, на Европейската конвенция за правата на човека и дори излиза извън законовите правомощия на кмета“, посочват организаторите на събитието.
Хелоуин се отбелязва на 31 октомври – в навечерието на католическия празник Вси светии (1 ноември). Произхожда от древния келтски празник Самхейн, с който хората са отбелязвали края на лятото и началото на зимата. Вярвало се е, че в тази нощ духовете на мъртвите се връщат на земята.
Гуцанов: 33 159 деца са родени от деца през последните 10 г., трябва да прекратим това безобразие
Автор: БТА 27 Окт 2025 - моят коментар- демокрацията създава само проблеми. Които никой не желае да решава. Дори ако няма никакви възражения в обществото по дадени мерки, решения, закони. Ония от парламента не е*@в@т да ги приемат. С десетилетия.
Доколкото знам учебните заведения и въобще образователната система честват 1 ноември като Ден на народните будители и даже кратка есенна ваканция имат учениците по този повод, а не заради Хелоуин. Аз също не харесвам, не разбирам и не одобрявам последния, но не налагам на никого вкуса и разбиранията си, нито "патриотизма" си. Другояче се възпитават тези неща. Не със забрани и с нравоучения, а с личен пример. А на всички патриоти предлагам една нова инициатива. По случай предстоящата 150-годишнина … от Априлското въстание да основем всенародно движение "20 април" и да поискаме този ден да бъде обявен за официален празник,, защото е срамота, че още не е! Не държа да го оглавя, освен ако някой много настоява.
Този смешник Ивайло се подвизаваше (и подмазваше) преди 10 години с антуража на един съмнителен американец, продаващ аксесоари за отглеждане на марихуана и гадже на бившата жена на Косьо Самоковеца. Щеше да прави национална партия, за да завзема властта и да легализира марихуаната, ама заседна на кметския пост в Елин Пелин и всяка години ражда по една е такава тъпня.
Ето такъв сатанистки култ се практикува в Елин Пелин:
https://bookmartbg.com/kukeri-elin-pelin/
И още за култа от сайта на БПЦ:
Добре е православните християни още да помнят, че демоните, злото, бедите в нашия живот не могат да бъдат прогонени чрез бесовщини, каквито са кукерите и кукерските шествия. Закономерно е, че по време на тези "тържества" се имитира и пародира православният свещеник от хора, които се обличат в расо, гримират се, слагат си изкуствени бради и дори свещенически капи, с което … насила "интегрират" Църквата в своите зрелища. Но зло не гони зло. Само Божията милост и благодат прогонва греха, болестите и страданията. Също така трябва да подчертаем, че чрез св. Библия Сам Бог ни учи така: "Кога влезеш в земята, която Господ, Бог твой, ти дава, да се не учиш да вършиш гнусотии, каквито са вършили тия народи; не бива да се намира у тебе (такъв), който прекарва сина си или дъщеря си през огън, предсказвач, гадател, вражач, магьосник, омайник, ни който извиква духове, ни вълшебник, нито който пита мъртви; защото, всеки, който върши това, е гнусен пред Господа, и тъкмо поради тия гнусотии Господ, Бог твой, ги изгонва отпреде ти. Бъди непорочен пред Господа, твоя Бог" (Втор. 18:9-13). За съжаление на горната снимка виждаме как възрастен човек (родител, учител или аниматор), вероятно поради незнание, поощрява децата ритуално да прескачат запален огън за Сирни заговезни (Сирна неделя), вместо да им преподаде истинското Христово учение за прошката преди началото на Великия пост, посветен на единствения истински Победител на злото и смъртта - възкръсналият наш Спасител и Господ Иисус Христос.
Кмета на Елин Пелин като е толкова добър християнин да забрани и кукерските игри в Елин Пелин, защото кукерските игри са тежък езически и сатанистки култ:https://bg-patriarshia.bg/old/en/reflections47ac.html?id=572
И защо е кръстил градския парк на някакъв град в Русия - Норо-Фоминск и каква връзка има този град с града на кмета:
https://www.facebook.com/61569909404098/posts/%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%BA/122138869532663646/
Такиви … ми ти работи с християнството в Елин Пелин, кмета и Наро-Фоминск.
За кмета на Елин Пелин или психиатрия или обикновена лудница - това са алтернативите пред тоя психопат. Все съм чувал и виждал простотии, ама да забраняваш на хората да празнуват каквото искат с някакви безумни доводи изстискани от мътилката, която тоя примитив счита за мозък, малко минава границите. Да идват ония с ризите с дългите ръкави и да го прибират в лечебното заведения при Наполеон, и Теди Рузвелт.
Както тук се "гласува" в "демократичния" форум, така и ПП-ДеБа правят "ала бала с машините!
Патриотичният мáймун направи чудна реклама на Хелоуин в Елин Пелин (дори има и рима). Най-яко ще е под прозореца му да празнуват хиляди маскирани, а той да подскача вътре от яд. :)
Като писах "примитиви", имах предвид хора, които не знаят за маскирането и гонене на злите духове на Сирни заговезни... Опознай си културата, "патриотино"...