 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

"Диабет или затвор". Защо кметът на Елин Пелин забрани Хелоуин

12 коментара
Сн. БГНЕС
"В този т. нар. празник (Хелоуин) няма нищо нито поучително, нито качествено – всеки път се говори за "пакост или лакомство“, а всъщност това е "диабет или затвор“. Ние смятаме, че нещата трябва да се случват по друг начин – нашето самосъзнание и идентичност трябва да бъдат съхранявани", каза пред бТВ кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов по повод Хелоуин.
 
В петък Симеонов издаде заповед, с която забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата на територията на общината. Причината – засенчва Деня на будителите, който отбелязваме на 1 ноември.
 

Още по темата

Кметът на Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин

Кметът на Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин

Ивайло Симеонов е кмет на Елин Пелин от 2015 г., вече трети мандат. През годините винаги е бил издиган от ВМРО и коалиции около партията. Симеонов не за първи път забранява отбелязването на Хелоуин на територията на общината.
 
 
По традиция 1 ноември се чества с особена тържественост в град Елин Пелин – с молебен и факелно шествие, в което се включват стотици жители на града и околните села, ученици, учители, спортисти, читалищни самодейци и духовни лица, отбелязаха от общината. 
 
На този фон в социалните мрежи се организира "Масово празнуване на Хелоуин в Елин Пелин“.
 
"Макар на пръв поглед подобно решение да звучи като защита на националните традиции, правният анализ показва, че заповедта противоречи на българската Конституция, на Европейската конвенция за правата на човека и дори излиза извън законовите правомощия на кмета“, посочват организаторите на събитието.
 
Хелоуин се отбелязва на 31 октомври – в навечерието на католическия празник Вси светии (1 ноември). Произхожда от древния келтски празник Самхейн, с който хората са отбелязвали края на лятото и началото на зимата. Вярвало се е, че в тази нощ духовете на мъртвите се връщат на земята.
 
 

Ключови думи

Елин Пелин Хелоуин Ивайло Симеонов
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

12 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. т€еритория на Мики Маус
    #12

    Както тук се "гласува" в "демократичния" форум, така и ПП-ДеБа правят "ала бала с машините!

  2. т€еритория на Мики Маус
    #11

    Гуцанов: 33 159 деца са родени от деца през последните 10 г., трябва да прекратим това безобразие Автор: БТА 27 Окт 2025 - моят коментар- демокрацията създава само проблеми. Които никой не желае да решава. Дори ако няма никакви възражения в обществото по дадени мерки, решения, закони. Ония от парламента не е*@в@т да ги приемат. С десетилетия.

  3. БГаньо
    #10
    Отговор на коментар #1

    Доколкото знам учебните заведения и въобще образователната система честват 1 ноември като Ден на народните будители и даже кратка есенна ваканция имат учениците по този повод, а не заради Хелоуин. Аз също не харесвам, не разбирам и не одобрявам последния, но не налагам на никого вкуса и разбиранията си, нито "патриотизма" си. Другояче се възпитават тези неща. Не със забрани и с нравоучения, а с личен пример. А на всички патриоти предлагам една нова инициатива. По случай предстоящата 150-годишнина

  4. Ястребов
    #9

    Този смешник Ивайло се подвизаваше (и подмазваше) преди 10 години с антуража на един съмнителен американец, продаващ аксесоари за отглеждане на марихуана и гадже на бившата жена на Косьо Самоковеца. Щеше да прави национална партия, за да завзема властта и да легализира марихуаната, ама заседна на кметския пост в Елин Пелин и всяка години ражда по една е такава тъпня.

  5. The Rock
    #8

    Ето такъв сатанистки култ се практикува в Елин Пелин:
    https://bookmartbg.com/kukeri-elin-pelin/
    И още за култа от сайта на БПЦ:
    Добре е православните християни още да помнят, че демоните, злото, бедите в нашия живот не могат да бъдат прогонени чрез бесовщини, каквито са кукерите и кукерските шествия. Закономерно е, че по време на тези "тържества" се имитира и пародира православният свещеник от хора, които се обличат в расо, гримират се, слагат си изкуствени бради и дори свещенически капи, с което

  6. The Rock
    #7

    Кмета на Елин Пелин като е толкова добър християнин да забрани и кукерските игри в Елин Пелин, защото кукерските игри са тежък езически и сатанистки култ:https://bg-patriarshia.bg/old/en/reflections47ac.html?id=572
    И защо е кръстил градския парк на някакъв град в Русия - Норо-Фоминск и каква връзка има този град с града на кмета:
    https://www.facebook.com/61569909404098/posts/%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%BA/122138869532663646/
    Такиви

  7. nsnikolov77
    #6

    Тъпа проста комунистическа кочина с кметовете в нея.

  8. Inter
    #5

    За кмета на Елин Пелин или психиатрия или обикновена лудница - това са алтернативите пред тоя психопат. Все съм чувал и виждал простотии, ама да забраняваш на хората да празнуват каквото искат с някакви безумни доводи изстискани от мътилката, която тоя примитив счита за мозък, малко минава границите. Да идват ония с ризите с дългите ръкави и да го прибират в лечебното заведения при Наполеон, и Теди Рузвелт.

  9. Mushichka
    #4

    Патриотичният мáймун направи чудна реклама на Хелоуин в Елин Пелин (дори има и рима). Най-яко ще е под прозореца му да празнуват хиляди маскирани, а той да подскача вътре от яд. :)

  10. Антон
    #3
    Отговор на коментар #1

    Като писах "примитиви", имах предвид хора, които не знаят за маскирането и гонене на злите духове на Сирни заговезни... Опознай си културата, "патриотино"...

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни