"Димът затъмни слънцето". Над 5 часа гори склад за скрап в завод за стомана в Перник

Над 5 часа гори склад за скрап на завода "Стомана Индъстри" - Перник. Засегната от пожара е площ от около 1 дка. По първоначална информация огънят е тръгнал от самозапалване на стружки или при рязане на метал.

"Димът бе гъст и много черен. По едно време димът затъмни слънцето. Нямате си на представа колко силно беше задимяването", разказа пред бТВ местната жителка Снежана Симеонова.

Гори открит склад, посочи комисар Борис Борисов, директор на РСПБЗН - Перник. Пожарникарите са успели да защитят конструкцията да не падне в резултат от високата температура.

"Надяваме се до довечера да се справим", добави той.

На мястото има екип на РИОСВ, който следи за замърсяването на въздуха. Все още обаче няма официални данни за замърсяването в следствие на инцидента.

По данни на МВР няма жертви и пострадали. Все още не е ясна причината за инцидента.

Предстои позиция от белгийската централа на завода.

"Стомана Индъстри" е специализирана в производството на стомана и метални изделия. Тя е част от международната група Viohalco, която има централа в Брюксел, Белгия. Viohalco притежава 99.99% от акциите на компанията, и така се явява мажоритарен и фактически собственик.