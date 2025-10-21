Димитър Ганев от "Тренд": Пеевски няма полза от обезглавяването на ГЕРБ

Кой ще бъде партньор на Делян Пеевски, ако Борисов бъде арестуван, а ГЕРБ - обезглавена? Очевидно, Пеевски няма полза от обезглавяването на ГЕРБ, защото не може да си осигури някаква форма на партньорство, алтернативно на това с Борисов, казва политилогът от социологическа агенция "Тренд" Димитър Ганев в интервю за Mediapool. "Пеевски има нужда да увеличава своите възможности, но за тази цел има нужда от излаз до изпълнителната власт. За това му трябва Борисов. Ако събори управлението, отиваме на избори и тогава има риск от идване на Радев. А той няма да е с Пеевски".

Колко време има лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, за да спаси партията си от Пеевски, както го предупреждават, че може и да я загуби?

Тук има един много съществен момент. Всички обръщат внимание на резултата от местния вот в Пазарджик, който е бил причината Борисов да излезе и да започне да говори, че иска да излиза от властта. Това обаче не е причината, а поводът.

Причините са по-дълбоки и те не са в резултат на някакви избори в Пазарджик. На общинските избори през 2023 година в Пазарджик ГЕРБ имаха някъде 9-10%. Имаха едва трима съветници от 40. Пазарджик е хроничен проблем за ГЕРБ. В този град ГЕРБ работеха заедно с бившия кмет Тодор Попов. Разчитаха на неговата структура на парламентарни избори. Подкрепяха го и като кмет. Тези неща не се виждаха. ГЕРБ няма структура в тази община и това не се е променило.

В общини като тази в Пазарджик винаги е имало клиентела и местни мрежи. Това, което се случи е, че те бяха синхронизирани и мобилизирани под едно знаме.

Причината за избухването на Борисов е, че той вижда в дълбочина, че е в губеща ситуация. Оставането му в този кабинет създава напрежение на много места, ерозира подкрепата към правителството. Неминуемо това ще доведе до ерозия и в подкрепата към ГЕРБ. Всичко това ще се отрази върху трупането на подкрепа за евентуална политическа алтернатива на управлението. Борисов го знае това прекрасно, защото той взе така властта от тройната коалиция през 2009 година. Сега той добре съзнава, че в тази ситуация губи по много фронтове. Първо, той не е премиерът. За какво му е това управление, на което не е премиер? Второ, като не е премиер пак губи и ще бъде в по-лоша ситуация в перспектива.

Но Борисов продължава да крепи управлението?

Той не може да излезе от управлението, защото това означава предсрочни парламентарни избори. До какво ще доведат те? До по-силен резултат за ГЕРБ? Не. Ще доведат до рискове за слизане на Радев в партийната политика и разместване на електоралната картина. За него предсрочни парламентарни избори не са опция. Не смятам, че те са опция и за ДПС-Ново начало. Пеевски също не иска избори и той го показва ясно. Още по-малко искат избори БСП и ИТН, защото тяхното съществуване е застрашено.

Борисов е излизал от такива ситуации много пъти през избори, защото той винаги се е чувствал в силната позиция на избори. За последно Борисов предизвика избори като разпадна сглобката с ПП-ДБ. Проблемът му сега е друг - за първи път той не е в силната позиция да отиде на избори. Борисов няма печеливш изход.

И за какво беше целият този спектакъл?

За да каже, че трябва да има голяма промяна. Той каза, че трябва да има голяма промяна, защото съзнава, че продължаването така само ще ерозира него персонално, както и ГЕРБ като партия. Той вижда, че оставането му в това управление носи само пасиви. Предстои внасяне на бюджет до края на октомври. А Владислав Горанов, който предполагам, че съветва Борисов, беше на първия ред на този монолог в централата на ГЕРБ. Самият Горанов казва, че ще има над 8% дефицит, ако държавният бюджет остане при прогнозираните параметри. Борисов си дава ясно сметка за това. Най-малкото Горанов и Теменужка Петкова са му го казали. Борисов си дава сметка за едно. Той за първи път трябва да реже разходи в момент, в който той не е в силна политическа позиция. Рязането на разходи означава трупане на социално напрежение в определени професионални общности. Предстои му еврозона, нали? Това само по себе си може да предизвика напрежение с цените, което също го притеснява.

Заради това Борисов излезе, за да поиска промени. Така след това може да излезе и да каже – ето, аз ви казах, нали.

Изглежда обаче, че нищо няма да се промени.

Борисов е заявявал много пъти, че иска да е премиер. Той обаче среща съпротивата на Пеевски и вероятно от ИТН. Така че премиерът остава същият. Обаче трябва да има преформатиране, нали? Само че преформатирането със сигурност ще създаде проблем в конструкцията и ИТН вероятно биха се обявили против официалното влизане на Пеевски във властта. Преформатирането е рисково и може да събори това правителство, както събори сглобката. Това винаги е риск. Както разбрахме от Пеевски, няма желание за преформатиране в правителството, нито в парламента. В МВР няма да има промени, както се разбра. Аз не чувам нещо да се говори за министри. И накрая може да вземат главата на Наталия Киселова, но не трябва да унижават прекалено партньора в лицето на БСП. Те трябва да направят нещо по-внимателно от рода на ротация на председателите на Народното събрание. И в крайна сметка от целия монолог на Борисов ще остане това. Сега какъв е общият извод? В това управление Борисов няма поле за маневри, защото конструкцията е много сложна и всяка една промяна на тази конструкция рискува твърде много да стане неудобна.

Бюджетът също е голям проблем. В него има много голямо преразпределение на публичен ресурс надолу през социални системи, през вдигане на заплати и така нататък. А Борисов и въобще управлението се намират в момент, в който не могат да се лишат от този елемент, който е фундаментален за това управление. Това е наистина проблемно. Това е проблемно, защото те трябва да отрежат някакви социални разходи. Другият вариант е да взимат дълг, но Европейската комисия и ЕЦБ няма да приемат подобно нещо. ЕЦБ веднага ще каже: Ама чакайте сега, много грозно изглежда. Ние ви приехме в еврозоната с бюджетен дефицит по книга 3%, а той изведнъж стана троен.

Каква заплаха е Пеевски за ГЕРБ? Можем ли да си представяме как Сарафов арестува Борисов и обезглавява ГЕРБ в полза на Пеевски?

Добре, нека помислим. Какво ще му вземе Пеевски? Не съм сигурен, че може да се стигне до главата на Борисов в буквалния смисъл.

Борисов бе арестуван от полицията и спасен от прокуратурата по време на кабинета "Кирил Петков". Ако прокуратурата е контролирана от Пеевски, няма ли риск да се случи същото, но без частта със спасяването?

Нека да се запитаме. Има ли ГЕРБ без Борисов? Аз смятам, че тази партия е лидерска и е центрирана около нейния лидер. Резултатът, който ГЕРБ има на избори, се дължи на персоналното лидерство на Бойко Борисов. И не виждам фигура в ГЕРБ, която да успее да уплътни това лидерство. Нека да си представим, че се стигне до конфликт между Борисов и Пеевски, което води до описания сценарий. Тоест имаме обезглавяване на партията. Какво се случва с ГЕРБ? Кой остава партньор на Пеевски?

Въпросът е колко гласа са клиентела и колко са автентичен вот за ГЕРБ.

Никой не може да отговори на този въпрос, но нека да го засегнем. Какво означава жизнена местна структура на партия. Ще отговоря от моя опит на изследовател. Жизнена местна структура в България може да бъде центрирана само около кадрови или финансов интерес. Тоест или можеш да назначаваш хора, или можеш да разпределяш пари. Жизнена местна структура в България може да бъде създадена само около кмет или някакъв местен бизнес. Това е жизнена структура и съответно това, което ние наричаме клиентела. Как работи сделката? Партията отива при кмета и му казва, че ще работи с него. Дават му пет проекта, които не са по възможностите на общинския бюджет, но ги финансира министерство. Кметът печели втори, трети, четвърти, пети мандат.

Когато дойдат национални избори, партията отива при кмета и иска клиентелата, които са няколко хиляди души в общината или в местните бизнеси, които получават пари от обществените поръчки, които са финансирани от централния бюджет, да гласуват за нея. Това е сделката, но тя важи по-скоро за по-малките общини. Няма как да кажем, че вотът на ГЕРБ в София, Пловдив или в Стара Загора е изцяло на този принцип. Аз не казвам, че няма такъв вот. Разбира се, че има. И разбира се, че той може да предпочете в някакъв момент "Новото начало", защото те ще бъдат по-добрите доставчици на този ресурс от централния бюджет за техните проекти. Това обаче не е цялата ГЕРБ.

Просто има нормални хора, които искат да виждат Борисов отпред, защото смятат, че той казва истината.

И те никога няма да отидат при Пеевски?

Те няма да отидат при Пеевски. Но аз не казвам, че Пеевски не може да вземе част от ГЕРБ. Но не може да говорим с категоричност, че се върви към пълно изяждане на ГЕРБ. Тук се връщаме към темата за ареста. Дали Пеевски може да си осигури някаква форма на партньорство, алтернативно на това с Борисов? Борисов е лидер на партия с 66 депутати, нали? Аз не виждам алтернативно партньорство в този парламент. Пеевски има нужда да увеличава своите възможности, но за тази цел има нужда от излаз до изпълнителната власт. За това му трябва Борисов. Ако събори управлението, отиваме на избори и тогава има риск от идване на Радев. А той няма да е с Пеевски.

Аз наистина не виждам какво трябва да се случи в момента, за да разруши изцяло партньорството Борисов – Пеевски.

Има ли избор за Борисов да тръгне с Радев, за да се освободи от Пеевски?

Това е вече много важен, друг разговор. Радев скача, взима нещо, но не му стига за мнозинство. Със сигурност ще му трябват партньори. Къде ще ги потърси той? Първо ще ги потърси на място, което е различно от Борисов и Пеевски. Ако е с Борисов или Пеевски, той ще фалира политически още в същия ден. Хората ще са гласували за Радев, но не защото е срещу еврото, не защото е бил президент, а защото е излязъл и е казал, че е срещу Борисов и Пеевски.

Виждаш ли като постижима цел премиерското място за Пеевски?

За премиерското място някой трябва да го подкрепи в парламента. В това Народно събрание аз не виждам такова мнозинство. В следващия парламент, ако Радев хипотетично влезе, пак няма да има мнозинство.

Може ли Европейската народна партия да окаже натиск върху ГЕРБ заради партньорството с Пеевски?

Ако искаха, досега да са го направили.

Има ли други печеливши политически формации от тази ситуация в момента?

Единственият, който получава подаръци, е Радев. Това да стартираш инициатива, в която първо му махаш правомощията в ДАНС, второ му махаш НСО-то и колите. Това е символично насилие. Всеки един претендент за политическа алтернатива си мечтае за такова насилие. Защото така управляващите го посочват и казват: Ти си нашият враг, ти си наш опонент. И този човек, единственото нещо, което трябва да прави е да седи, да се радва и да ръкопляска. Да му дадеш на Радев такъв шанс да си отиде с личната шкода да посреща унгарския президент. Боже, та това е воле! Днес Пеевски се усети, че това е вдигане на топката за воле и поиска да се купят коли за президентската институция.

Когато имаш политически опонент, който трупа политическа подкрепа заради това, че е срещу тебе, ти трябва да му правиш четки, да го хвалиш и да му кажеш колко е готин, как би работил с него. Това трябва да правиш. А ти отиваш, взимаш правомощията му в ДАНС, вземаш някакви коли и по цял ден говориш срещу него. Това е комедия.

"Ходи пеша", както казваше Цвета Караянчева и насъскваше протестиращите срещу Борисов.

Да. Радев, ако тръгне пеша, може накрая и мнозинство да вземе.

Какво може да събори това правителство?

В Сърбия падна една козирка и събори режим, който беше толкова мощен, че това изглеждаше невъзможно. Сега режимът на Вучич е лишен от легитимност. Това е абсолютно категорично. Александър Вучич е политически труп. Всичко това се случи заради натрупаното социално напрежение.

В България също има натрупано социално напрежение, а би могъл да се появи черен лебед, нали? Някаква искра, която да запали това нещо и просто да стане неудържима ситуация за правителството. Без подобно събитие и без интерес от предсрочни парламентарни избори в тази управленска конфигурация, просто не виждам как ще се предизвикат избори. Румен Радев споява това мнозинство. Всеки един от тях си прави следната сметка: Отиваме на избори, Радев се явява. Какво става с мен? Отговорът е: Само лоши неща.

Пеевски е единственият, който няма да пострада електорално от Радев, но ще попадне в много по-лоша парламентарна конфигурация.