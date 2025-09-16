Димитър Главчев остава шеф на Сметната палата, няма проблем, че е бил външен министър

Димитър Главчев няма несъвместимост и остава председател на Сметната палата. Това следва, след като и Конституционният съд отказа да разглежда въпроса. Той отклони искането на депутати за установяване на несъвместимост на Главчев и прекрати производството, съобщиха от съда.

Органът смята, че не е негова работа да се занимава с въпроса за несъвместимостта, тъй като той е в правомощията на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Самата тя още през март се произнесе, че няма несъвместимост.

В същото време КС допусна за разглеждане искането за обявяване на противоконституционност на избора на Силвия Къдрева за зам.-председател на Сметната палата. Народните представители от ПП-ДБ, МЕЧ и АПС смятат, че Къдрева не отговаря на изискванията за професионален опит и компетентност, предвидени в Закона за Сметната палата. Допуснато за разглеждане бе и подобно искане за избрания за председател на Комисията за защита на личните данни Борислав Божинов, който според депутатите също не притежава необходимата експертиза за заемане на поста.

Димитър Главчев беше служебен премиер два мандата в момент с временно прекъснати пълномощия като председател на Сметната палата. В едно от правителствата обаче съвместяваше и поста външен министър, което според 58 депутати – от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ, подали искането, е в противоречие на закона, който не позволява несъвместимост. Депутатите сезираха по въпроса също и Антикорупционната комисия.

Според Закона за Сметната палата за председател, заместник-председатели и членове на одитната институция се избират лица, които не са били орган на изпълнителната власт през последните 3 години, предхождащи избора освен ако са назначавани като служебни министър-председатели. За външен министър изключение обаче няма.

"Искането, с което съдът е сезиран, в частта за установяване на несъвместимост на Димитър Главчев при заемане на публична длъжност – председател на Сметната палата – във връзка със заемането на длъжността министър на външните работи в служебно правителство, е недопустимо, защото Конституционният съд няма компетентност да установява несъвместимост на лица, заемащи длъжността председател на Сметната палата... Правомощието за установяване на несъвместимост на лице, заемащо публичната длъжност председател на Сметната палата, законодателят е възложил на Комисията за противодействие на корупцията – чл. 13, ал. 1, т. 8 ЗПК", определи Конституционният съд.

Антикорупционната комисия се произнесе през март, че няма несъвместимост в това, че Главчев е бил външен министър, докато е бил с прекъснати пърномощия като шеф на палатата, защото той не е положил клетва като външен министър и не е получавал заплата за тази длъжност, става ясно от решението на Антикорупционната комисия. Освен това за отправен момент за несъвместимостта се взима избирането на Главчев от парламента, а не възстановяването на пълномощията му след прекратяването на мандатите му на премиер и външен министър, твърдят комисарите от КПК.

"Предвид гореизложеното комисията приема, че в качеството му на председател на Сметната палата, за Димитър Главчев не са налице несъвместимости по чл.16 от Закона за Сметната палата нито към датата на избирането му на длъжността – 28.07.2023 г., нито към датата на продължаване на мандата му като председател на Сметната палата – 17.01.2025 г., след прекъсване на пълномощията му за периода, в който същият е бил назначен за служебен министър-председател по реда на чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България и в това си качество е съвместявал и длъжността "министър на външните работи" за времето от 22.04.2024 г. до 26.08.2024 г.", пише в решението на КПК.