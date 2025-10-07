Димитър Стоянов: Как един обикновен депутат с болки в коленете е говорил за "Турски поток"?

"Аз се учудвам как Борисов, както казва той, че един обикновен депутат с болки в коленете, е отишъл да говори точно за "Турски поток". Какъв мандат има той? Кой му го е дал? Той е част от изпълнителната власт".

Това каза пред бТВ секретарят по сигурността на президента Димитър Стоянов по повод информацията на Wall Street Journal, че Бойко Борисов е говорил със сина на Доналд Тръмп за за продажба на дял в "Турски поток" и за отслабване на санкциите по "Магнитски".

"Добре, че Борисов намери смелостта да излезе да каже какво е говорил. Ако все пак може да му се вярва на него. Доколкото знам това, което предлагал Борисов, е инвестиции в "Турски поток" за сметка на сваляне на санкциите от "Магнитски". Вчера той уточни, че става въпрос за Владислав Горанов, аз дълбоко се съмнявам, като знам, че Борисов и Пеевски са като скачени съдове. Едва ли говориш само за Горанов, не говориш за Пеевски. "Аз съм говорил за моите хора", казва той (Борисов - бел.ред.). "Нямаше в какъв контекст да говоря за Пеевски" (казва Борисов - бел.ред.). Разбира се, че е така. Няма никакъв контекст, освен, че заедно управляват от 2023 година. Сглобката реално беше с подкрепите на Пеевски", добави Стоянов.

По думите му България е в правен и институционален казус след становището на наказателната колегия на Върховния касационен съд, според което мандатът на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов е изтекъл.

Според Стоянов проблемът се корени в непопълнения състав на Висшия съдебен съвет, за което Народното събрание носи отговорност:

"Прокурорската колегия казва "легитимен", ВКС казва "нелегитимен". Решението е едно – парламентът да попълни ВСС. Казусът стои още от 2023 година, когато не беше попълнена съставът на ВСС. Висшият съдебен съвет трябваше да бъде попълнен и вина за това, че съставът на ВСС не беше попълнен от парламентарната квота и на управляващото мнозинство от 2023 досега. Инспекторатът на ВСС от 2015 година направи два пълни мандатата и отгоре".

По повод забавянето по разследването по скандала "Хемусгейт", Стоянов подчерта, че е имало готов обвинителен акт, който не стига до съда. Съветникът на президента настоя институциите – включително ДАНС, Министерството на финансите и правосъдието – да дадат отговори за движението на средствата.

Попитан за думите на президента към Борисов "да върне чувалите", Стоянов каза, че оценката е "политическа хипербола" и добави, че "правителството на Борисов е разпределяло пари без проекти и ясни разчети".

"Ако погледнем целия този казус с тези милиони в чували, там са намесени и ДАНС, защото в крайна сметка прането на пари категорично е в задълженията на ДАНС. Там е замесено Министерството на финансите, там е замесено Министерството на православието, там е замесен и главният прокурор и цялата прокуратура. Не виждам как и по какъв начин ще бъде възобновено делото, ако няма главен прокурор, който да бъде избран легитимно. Да не забравяме, че точно правителството на Борисов раздаде тези пари, без идейни проекти, без да има предварителна план сметка, кое колко ще струва. И всичко беше дадено на едно доверие, на юнашко доверие. И виждаме какъв е резултатът", добави Стоянов.

Стоянов определи промените, които преместваха контрола върху ДАНС към парламента, като риск "службата да стане политизирана". "Ще имаме ДАНС, избран от управляващото мнозинство. Принципът за политическа неутралност отива по дяволите", каза той.

По думите му има чистки и кадрови решения без прозрачност, като свърза това с политическо влияние. На въпрос дали президентството има доказателства за връзка с Делян Пеевски, Стоянов отговори: "Няма как да го удостоверим с документ, но практиката и резултатите го показват".

Стоянов определи договора с турския газов оператор "Боташ", сключенот служебно правителство на президента Радев, като реакция в кризисна среда. "Част от сумата е дължима – ползван е капацитет. Дали договорът е изгоден или не – нека прокуратурата се произнесе. Комисия има, материалите са изпратени", добави той.

Той каза още, че според публични данни използваемостта на капацитета е била около 11% и посочи, че "всяко следващо правителство е имало задължение да търси по-добри контрагенти".