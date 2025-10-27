Димитров: Борисов не каза къде са концесиите и кръгчетата. В Германия това би било страшен скандал

"Най-важният за мен политически въпрос е изявлението на господин Бойко Борисов, който говореше за министерство на концесия, за кръгове и кръгчета. И после не каза къде са концесиите, къде са кръговете, къде са кръгчетата – все едно нищо не е било“, коментира Мартин Димитров (ПП-ДБ).
"Най-важният политически въпрос. Представете си това да беше станало във Франция и в Германия - да излезе този, който представлява най-голямата парламентарна група и да каже "в нашето правителство има концесии, кръкчета и кръгове.“ Това ще бъде страшен скандал. Тук все едно нищо не е било и тия хора си продължават постарому“, посочи той.
"Борисов дължи отговор на цялото общество - точно кои са концесионерите на тия концесии, кои са точно кръговете, кои са кръгчетата“, отбеляза Мартин Димитров.
Той заяви, че се притеснява, че навсякъде е така.
По думите му това правителство не се справя и нищо, което то прави като политически промени, няма как да бъде подкрепено.
"Тези хора взимат 17 милиарда лева заеми. Понеже на хората 17 милиарда им звучи като едно огромно число - това е близо 500 милиона лева заеми сяка седмица. Това никога не се е случвало в България. Никога“, заяви Мартин Димитров.
"И няма обяснение, защото дефицитът, плюс рефинансирането на страр дълг е 12 милиарда лева. Всичко отгоре вече е ненормално и опасно. И виждаме какво стана с Румъния. Румъния имаше добри години на растеж, развитие, давахме ги като положителен пример. В един момент направиха сериозни дефицити, дългове и виждате докъде се докараха – до вдигане на данъците, до инфлация, до намаление на доходите. Преди това - Гърция. Това правителство води България по този много опасен път“, заяви депутатът от ПП-ДБ.
По думите му дефицитът по времето на Николай Денков е бил 2%.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
На посочения от вас имейл адрес е изпратен линк за възстановяване на паролата. След като го натиснете, ще можете да изберете и потвърдите новата си парола и да влезете в сайта. Ако не получавате имейл, свържете се с нас.
Регистрация
Вашата заявка за регистрация е приета успешно. Ще получите имейл за активация на профила.
подкрепете ни
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
В Германия това би било скандал, но не и за другарите от ЕНП начело с Вебер, главни крепители на мутросвинския режим.
Какво чудно, буда РАПОНЯ винаги е плещел идиотии, без да мигне. Та сега ли? Споко, пиар севи ще ни обясни, че не сме го разбрали правилно, ако много се разсмърди работата...
Кочината потъна, да излиза оркестъра за прощална свирня.