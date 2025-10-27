Димитров: Борисов не каза къде са концесиите и кръгчетата. В Германия това би било страшен скандал

"Най-важният за мен политически въпрос е изявлението на господин Бойко Борисов, който говореше за министерство на концесия, за кръгове и кръгчета. И после не каза къде са концесиите, къде са кръговете, къде са кръгчетата – все едно нищо не е било“, коментира Мартин Димитров (ПП-ДБ).

"Най-важният политически въпрос. Представете си това да беше станало във Франция и в Германия - да излезе този, който представлява най-голямата парламентарна група и да каже "в нашето правителство има концесии, кръкчета и кръгове.“ Това ще бъде страшен скандал. Тук все едно нищо не е било и тия хора си продължават постарому“, посочи той.

"Борисов дължи отговор на цялото общество - точно кои са концесионерите на тия концесии, кои са точно кръговете, кои са кръгчетата“, отбеляза Мартин Димитров.