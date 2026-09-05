Дипломатически совалки: Путин прие Уиткоф и Къшнър, благодари на Тръмп за усилията

Специалните пратеници на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, се срещнаха с руския президент Владимир Путин в Москва, а в неделя се очакват и в украинската столица, където отиват за първи път.
Путин заяви пред американските емисари, че ситуацията, която са се събрали да обсъждат, е сложна, предаде руската новинарска агенция РИА.
Путин се среща лично с Уиткоф за осми път, а Къшнър участва за трети път в обсъжданията на това как да бъде решен конфликтът в Украйна.
"Искам да ви помоля да предадете най-добри пожелания и благодарности на президента на Съединените щати господин Тръмп", каза руският президент.
"Доналд Тръмп не спира със своите опити да направи принос към решаването на руско-украинския конфликт. Разбирам, че като цяло той влиза в сложна ситуация, но въпреки това не спира опитите си за решаване на конфликта", посочи Путин.
Подобни контакти винаги са от полза, каза руският държавен глава на срещата с американските пратеници.
Преди визитата руски атаки убиха най-малко петима души в Украйна. Aтакувани бяха и летищата "Киев" и "Бориспол", които са едни от вариантите за кацането на самолета с американските пратеници.
По-късно в неделя обаче Русия и Украйна поеха ангажимент да не нанасят удари по столиците в продължение на три дни по време на преговорите.
Американският президент Доналд Тръмп коментира, че "има голям шанс" да се постигне пробив в усилията за мир.
Тръмп поясни, че по време на визитите двамата ще представят предложение за прекратяване на войната, но не е ясно какво точно е то.
Руският президент Владимир Путин наскоро определи преговорите като: “замразени”, но въпреки това Москва е потвърдила готовност да приеме американските пратеници.
Тая проснашка гадна гнусна антибългарска Медияпул която не съблюдава правилата за участия във форум. Дезейрате МВР би помиари гадни това краставо куче кратко нисове, няма място във форума , мястото на тия отрепки е м затвора, на тия престъпници и примитиви. Ще страда България от това гадно племе. Родата ти куче на клада да гори това прокажено племе
Цялата ти рода гнусна просташка, на софитеэза боклук до де заралян и ицгори нова боклучаво антибългарско племе бе. Помиарска антибългарска медия, класнами мавгосари крадци на никове. Как родила мойката Природа всичките тия нищожества и примитиви, как е възможно това неща бе, как бе, изроди проклети. Антибългари
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Антбългарска гадна гадна медия, за съд и затвор сте само ти ви е мястото,примитиви гадни
Тая проснашка гадна гнусна антибългарска Медияпул която не съблюдава правилата за участия във форум. Дезейрате МВР би помиари гадни това краставо куче кратко нисове, няма място във форума , мястото на тия отрепки е м затвора, на тия престъпници и примитиви. Ще страда България от това гадно племе. Родата ти куче на клада да гори това прокажено племе
Цялата ти рода гнусна просташка, на софитеэза боклук до де заралян и ицгори нова боклучаво антибългарско племе бе. Помиарска антибългарска медия, класнами мавгосари крадци на никове. Как родила мойката Природа всичките тия нищожества и примитиви, как е възможно това неща бе, как бе, изроди проклети. Антибългари
Гвусна сромно антибългарска медия , гнусви примитивни изверги. Вшеънеэсне журнисни, расмина посредствена. Гнусно антибългарско племе
Да изпука просташкана антибългарска рода до девето коляно, кучета крастави. А тая помиарска антижурналдническа медия да ви последва, краставо племе автичовешко
През тия 3 деня, очаквам денонощен ан-ален пенътрейтинг ! Свалим съм гащи до долу и съм дълбоко наведен !! Цяла бутилка вазелин съм изцъркал в зад-ника си, за да няма контузии !!!
Посредствено просташко племе
F-f--f-6-6-6-6... Пльок! в москалските блата
Някакви примитивни помияри без капчица достойнство, ще говорят за благодарности.