Дипломатически совалки: Путин прие Уиткоф и Къшнър, благодари на Тръмп за усилията

Специалните пратеници на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, се срещнаха с руския президент Владимир Путин в Москва, а в неделя се очакват и в украинската столица, където отиват за първи път.

Путин заяви пред американските емисари, че ситуацията, която са се събрали да обсъждат, е сложна, предаде руската новинарска агенция РИА.

Путин се среща лично с Уиткоф за осми път, а Къшнър участва за трети път в обсъжданията на това как да бъде решен конфликтът в Украйна.

"Искам да ви помоля да предадете най-добри пожелания и благодарности на президента на Съединените щати господин Тръмп", каза руският президент.

"Доналд Тръмп не спира със своите опити да направи принос към решаването на руско-украинския конфликт. Разбирам, че като цяло той влиза в сложна ситуация, но въпреки това не спира опитите си за решаване на конфликта", посочи Путин.

Подобни контакти винаги са от полза, каза руският държавен глава на срещата с американските пратеници.