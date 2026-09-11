Директорът на AmCham поема "София Тех Парк"

Главният изпълнителен директор на Американската търговска камара - AmCham Иван Михайлов оглавява надзорния съвет на държавното дружество София Тех Парк. Заедно с него там влизата и Антон Китипов и Теодор Панайотов и едновременно с това се намалява и броя на членовете му. Промените обяви в петък министърът на иновациите Иван Василев.
“Когато една публична структура има задача да свързва науката, технологиите и бизнеса, трябва да можем ясно да покажем какъв резултат създава за компаниите, за научните организации и за икономиката. Затова започваме промяна в София тех парк”, посочи Василев.
От 2022 година насам Иван Михайлов е главен изпълнителен директор AmCham. От 24 октомври 2022 г. той пое организацията. Преди това беше член на Борда на AmCham (2020-2022) и част от Intellias, доверен технологичен партньор на организации от най-високо ниво и дигитални местни специалисти, помагайки им да ускорят темпото си на устойчива дигитализация (базиран в Лвов, Украйна). Михайлов бе управител за България и Румъния на Visteon Electronics (2014 – 2022) и оперативен мениджър на Johnson Controls Electronics България (2012 – 2014). Има три магистърски степени – една по компютърни науки от ТУ-София, една по икономика от СУ “Св. Климент Охридски” и един от The Red McCombs School of Business, University of Texas в Остин, САЩ.
Антон Китипов има над 20 години опит в банковия сектор, дигиталните финансови решения, платежната инфраструктура и финтех партньорствата, посочва министърът.
Теодор Панайотов е технологичен предприемач с опит в изкуствения интелект, технологичното образование и развитието на международни компании, като днес работи по AI решения за критична инфраструктура.
“София тех парк 2.0“ цели повече прозрачност в управлението, повече споделена инфраструктура и много по-силна връзка между научните организации и бизнеса”, уточнява министърът.
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