Дисквалифицират съветник на "Възраждане" заради манипулации на вота в Пазарджик

Съставът на общинските съветници в Пазарджик ще бъде частично променен, защото има данни, че преференциалният вот за Христо Вълков от партия "Възраждане" е надписан.
При компютърната обработка на данните от гласуването на изборите за Общински съвет на 12 октомври са надписани са 114 преференции в негова полза.
ЦИК поиска допълнителна информация и от фирмата преброител "Информационно обслужване" - кои са замесените лица по казуса и какво сочи извършената вътрешната проверка на дружеството по случая.
Съмнението е наложило повторно въвеждане на данните, при което се е установило, че Христо Вълков реално има доста по-малко гласове от Ася Павлова Фиткина - Спасова.
"Установено е, че има тази разлика. Днес ще вземем решение за промяната в подреждането на кандидатите и обявяването на избраните такива", посочи председателят на Общинската избирателна комисия в Пазарджик Стефан Димитров, цитиран от БНР.
На въпрос кой е направил това въвеждане, Стефан Димитров отговори: "Приемането е осъществявано от един от членовете на ОИК, а именно - Васил Стефанов, който е от същата квота, от която са и двамата кандидати, за които стана въпрос по-горе".
Димитров не посочи дали става въпрос за съзнателна манипулация: "Това, аз като председател на административен орган не мога да го кажа. С този въпрос ще се занимава Прокуратурата на Република България".
Христо Вълков е адвокат по професия. В листата на партия "Възраждане" на местния вот той беше пети подред. Събрал е 207 преференции, с което отива на втора място в листата, показва публикуваното решение на Общинската избирателна комисия от 13 октомври. Трета става Ася Павлова Фиткина - Спасова, която е събрала 101 преференции. Тя е била 14 в листата на "Възраждане". Работи като регионален мениджър на пенсионно дружество.
При повторното въвеждане на данните се е установило, че рокада ще има и при двама кандидати от ГЕРБ, за които първоначално бе съобщено, че са с еднакви преференции. Новото въвеждане показало, че Борис Владов изпреварва Радка Кежева с един глас.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
2 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
По-голяма краста от тия лyмneнu са само двете прасета-бризнаци
Же сто ко, дори късопишковците помежду си мерят късоможенето, възраждаме се, който го може