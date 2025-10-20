Дисквалифицират съветник на "Възраждане" заради манипулации на вота в Пазарджик

Съставът на общинските съветници в Пазарджик ще бъде частично променен, защото има данни, че преференциалният вот за Христо Вълков от партия "Възраждане" е надписан.

При компютърната обработка на данните от гласуването на изборите за Общински съвет на 12 октомври са надписани са 114 преференции в негова полза.

ЦИК поиска допълнителна информация и от фирмата преброител "Информационно обслужване" - кои са замесените лица по казуса и какво сочи извършената вътрешната проверка на дружеството по случая.

Съмнението е наложило повторно въвеждане на данните, при което се е установило, че Христо Вълков реално има доста по-малко гласове от Ася Павлова Фиткина - Спасова.

"Установено е, че има тази разлика. Днес ще вземем решение за промяната в подреждането на кандидатите и обявяването на избраните такива", посочи председателят на Общинската избирателна комисия в Пазарджик Стефан Димитров, цитиран от БНР.

На въпрос кой е направил това въвеждане, Стефан Димитров отговори: "Приемането е осъществявано от един от членовете на ОИК, а именно - Васил Стефанов, който е от същата квота, от която са и двамата кандидати, за които стана въпрос по-горе".

Димитров не посочи дали става въпрос за съзнателна манипулация: "Това, аз като председател на административен орган не мога да го кажа. С този въпрос ще се занимава Прокуратурата на Република България".

Христо Вълков е адвокат по професия. В листата на партия "Възраждане" на местния вот той беше пети подред. Събрал е 207 преференции, с което отива на втора място в листата, показва публикуваното решение на Общинската избирателна комисия от 13 октомври. Трета става Ася Павлова Фиткина - Спасова, която е събрала 101 преференции. Тя е била 14 в листата на "Възраждане". Работи като регионален мениджър на пенсионно дружество.

При повторното въвеждане на данните се е установило, че рокада ще има и при двама кандидати от ГЕРБ, за които първоначално бе съобщено, че са с еднакви преференции. Новото въвеждане показало, че Борис Владов изпреварва Радка Кежева с един глас.