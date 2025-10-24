Новите достижения в интервенционалната кардиология, представяне на клиничен опит и терапевтична работа на живо включва програмата на XII Национален конгрес по интервенционална кардиология, който се провежда в Правец до 26 октомври 2025 г. и е организиран от Българското дружество по интервенционална кардиология (БДИК).

"Членовете на нашето дружество постигнаха единствената положителна промяна в здравната статистика на България. Европейските данни за преживяемостта след остри коронарни инциденти показват ефективността на работата на хората в тази зала и всички в катетеризационните лаборатории. Форумът ни днес доказа, че ние не само спасяваме живот, а чрез нашата терапия пациентите с коронарна болест, но и със структурни сърдечни заболявания, могат да имат запазено добро качество на живот“, каза при откриването проф. Добрин Василев, председател на БДИК.

"До 5-10 години цялата сърдечна патология ще може да бъде лекувана интервенционално благодарение на експертизата ни, новите технологии и навлизането на изкуствения интелект. Вече извършваме пълна реконструкция на артериите без импланти, не съществува клапа, която не може да бъде подменена интервенционално, а заедно с електрофизиолозите даваме възможност на пациенти със състояния, несъвместими с живота, днес да бъдат с нас", допълни той. Интервенционалната кардиология е една от най-напредналите медицински специалности у нас – според данните от Атласа по интервенционална кардиология на Европейското кардиологично дружество резултатите от работата на българските интервенционални кардиолози са на средноевропейското ниво по качество и това е голям напредък за страната ни, подчерта председателят на БДИК.

"Изпълнен съм с гордост, че съм лекар. Статистиката във вашата област е доказателството, че постигате високи резултати, макар и при неоптимални условия. Мечтая за момента, в който ще работите в условия на европейско финансиране, за да стана свидетел на още по-високи постижения", каза в приветствието си д-р Николай Брънзалов, председател на УС на Българския лекарски съюз. "Вие спасявате хиляди човешки животи и връщате надеждата на пациентите. Съчетавате високата технология, високата професионална отговорност и неизчерпаемия стремеж към усъвършенстване. БЛС ви приветства за развитието на медицинската наука, обучението на младите специалисти и подобряването на медицинската грижа", допълни той.

"От името на Управителния съвет на Дружеството на кардиолозите в България ви приветствам за 12-тата ни среща. Доказателство, че кардиологията е сред водещите специалности у нас, е глобалната сцена, от която все по-често нашата научна продукция е част", заяви проф. Кирил Карамфилов, председател на Дружеството на кардиолозите в България. Той бе категоричен, че фокусираните сесии на XII Национален конгрес по интервенционална кардиология обединяват кардиолозите за повишаването на продължителността на живота на българските пациенти, подобряването на качеството му и постигането на дълъг живот в здраве.

На форумите на БДИК традиционно се представят авторитетни лектори от чужбина. За първи път бе проведена съвместна сесия с Турската група по интервенционална кардиология, а днес се провежда съвместната сесия с Европейската асоциация по перкутанни интервенции (EAPCI) по актуалната тема за превенция, диагностика, терапия и интервенционално лечение на пациенти с хроничен коронарен синдром.

Иновациите в технологиите, които усъвършенстват диагностиката, лечението и наблюдението на пациентите със сърдечно-съдови заболявания, са представени от индустрията в изложбената зона на конгреса.