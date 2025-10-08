До 6 години затвор за престъпления против личността, предлага поправка в НК

До 6 години затвор при "престъпления против личния живот" предлагат депутати от "Има такъв народ" (ИТН) с поправки в Наказателния кодекс. Проектът вече е внесен за разглеждане в Народното събрание.

За първи път се предлага нова категория, разглеждаща престъпление против личния живот. Под нея се визира всяко разпространение на информация против личния живот без съгласието на лицето, а също и огласяването на данни за личните, семейните и интимните отношения или здравословното състояние.

Поправката предвижда наказание с лишаване от свобода от 1 до 6 години и наред с това и глоба от 2000 до 5000 лева при подобно нарушение на личната информация.

Уточнява се, че при настъпили тежки последици, или при особено тежък случай наказанието е лишаване от свобода от 2 до 6 години и глоба от 3000 до 8000 лева.

Законопроектът цели да се защити личния живот на човека. В мотивите на поправката се уточнява, че досегашните категории клеветата и обида отразяват казуси, свързани с достойнството и честта на човека. Но в същото време, според депутатите на ИТН, правото на личен живот е друго, самостоятелно право. Именно затова трябва да бъде защитено по нов ред.