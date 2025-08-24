До гуша ни дойде от обещания: Нов протест на плевенчани заради безводието

Плевенчани отново излизат на протест в неделя заради безводието в града с искания за конкретни и бързи действия от всички институции.
Това ще е поредната им демонстрация с настояване за вземане на мерки срещу тежкия воден режим, на който е подложен града. Проблемът се задълбочи още миналата година, а заради недоволството им лидерът на ДПС-Ново начало поиска извънредно заседание на парламента. Такова бе свикано и единственото взето решение беше създаването на предната административна структура в страната – национален воден борд https://www.mediapool.bg/upravlyavashtite-ne-vizhdat-vodna-kriza-no-shte-pravyat-bord-news374495.html, който да търси решения. Неведнъж в последните години безводието в цалата страна е коментирано в Народното събрание, създавани са временни комисии и междуведомствени групи, но реални резултати няма.Не се предприема нищо и за началяване на течовете на водоснабдителната мрежа и за търсене на нови водоизточници или свързване със съществуващи такива
"Няма да търпим повече само обещания. Положението е нетърпимо. Има села, които седем денонощия нямат капка вода. В града вода няма между 16 и 20 часа. Не желаем хора, които се изказват на протеста, да споменават партиите си, защото достатъчно време са били в управлението и нищо не са свършили. Дошло ни е до гуша от подобни обещания. Искаме действия", заяви един от организаторите на протеста в неделя Борислав Цветанов пред БНР. .
Този път гражданите се събират първо пред ВИК в 17:30, след това протестното шествие ще стигне до Общината на площад "Възраждане“.
