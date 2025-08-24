 Прескочи към основното съдържание
До гуша ни дойде от обещания: Плевенчани замеряха ВиК-то с празни бутилки от вода

Плевенчани отново излязоха на протест в неделя заради безводието в града с искания за конкретни и бързи действия от всички институции.

Те замеряха сградата на местното водоснабдително дружество с празни бутилки от вода в израз на недоволството си от това, че не се предприемат реални действия за осигуряване на вода в града, който отново е на режим. Скандираха "Мафия" и "Оставка" в протеста под надслов "Без вода няма живот!".

От местнот ВиК обявиха, че в неделя вечерта ще има вода от 19 до 22 часа в областния град, както и в Долна Митрополия, Тръстеник и селата Биволаре, Буковлък,  Опанец, Победа и Ясен СЛед това обае зо 6 аса сутринта няма да има вода, за да се събере достатъчно за ползване от 6 до 9 часа сутринта.
 
Това е поредната демонстрация на плевенчани с настояване за вземане на мерки срещу тежкия воден режим, на който е подложен града. Проблемът се задълбочи още миналата година, а заради недоволството им лидерът на ДПС-Ново начало поиска извънредно заседание на парламента. Такова бе свикано и единственото взето решение беше създаването на предната административна структура в страната – национален воден борд, който да търси решения. Неведнъж в последните години безводието в цалата страна е коментирано в Народното събрание, създавани са временни комисии и междуведомствени групи, но реални резултати няма.Не се предприема нищо и за началяване на течовете на водоснабдителната мрежа и за търсене на нови водоизточници или свързване със съществуващи такива
 
"Няма да търпим повече само обещания. Положението е нетърпимо. Има села, които седем денонощия нямат капка вода. В града вода няма между 16 и 20 часа. Не желаем хора, които се изказват на протеста, да споменават партиите си, защото достатъчно време са били в управлението и нищо не са свършили. Дошло ни е до гуша от подобни обещания. Искаме действия", заяви един от организаторите на протеста в неделя Борислав Цветанов пред БНР.

Шествието на недоволните граждани се отправи към общината.

  1. т€еритория на Мики Маус
    #5

    Виновниците за положението в България заедно ходят за ордени в едни и същи посолства, заедно посещават едни и същи столици! Заедно "спестяват" в едни и същи офшорни зони! Няма леви, няма десни. Няма либерали, няма консерватори.

  2. ПyтлЭр Xyйло
    #4

    Готините плЭвенчанъй, що масово си кръщават децата галина, марина, сережа и валЭнтин, да пишат на др. путлЭр в.в. за руZки трикольор-парцалЭ. И иконки с Неговия, на др. путлЭр лик. Много помагали, викат. Особено на заразени от масов идиото-руZофилизъм. Дето мълчаха, сякш имаха рубли и бояришник в устите, кога буда РАПОНЯ копаше РуZкия паток (и промени структурата на подземните води). Та сега дебитът спада. Или кога плЭвенските мутри от "Байсел" и др. си пълнят басените и хотелите с незаконни ВиК връзки, които гълтат 70% от водоподаването. Ма то дЭбилизЪмън лови човеците, не кучетата.

  3. т€еритория на Мики Маус
    #3

    ЕДВА ЛИ ДРЪВЧЕ СА ЗАСАДИЛИ, ИЛИ ЦВЕТЕ ПОЛЯЛИ, НО ЯЛИ, ЯЛИ, ЯЛИ.
    Имам основания да се произнеса по самонадеяната декларация от самонареклия се еколог Сандов, че държавата няма да строи язовир на река Черни Осъм за водоподаване на Плевен и околните села в региона, защото язовирът попадал в територията на “Натура”.
    Имам основание да се произнеса по циничното изявление на Сандов, защото през 2015 год. неговите колеги от Коалиция за устойчиво развитие (разнозначещата абревиатура “КУР”) спряха газификацията

  4. Антон
    #2

    Дългият глист от Учиндол е в сърцата на плевенчани.... Едно "Македонияаааа!" там му спечели най-много преференции и депутати... Чувам от познати, че миналата седмица ще се избият за концерт на Виктор Калев... Е, сега любимият им Глист "управлява" и що пък те не извикат едно "Водаааа!"...

  5. Тихомир Томов
    #1

    10 години спаха, сега се сетиха, че нямат вода...........видими резултати !

