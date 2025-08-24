До гуша ни дойде от обещания: Плевенчани замеряха ВиК-то с празни бутилки от вода

Плевенчани отново излязоха на протест в неделя заради безводието в града с искания за конкретни и бързи действия от всички институции.
Те замеряха сградата на местното водоснабдително дружество с празни бутилки от вода в израз на недоволството си от това, че не се предприемат реални действия за осигуряване на вода в града, който отново е на режим. Скандираха "Мафия" и "Оставка" в протеста под надслов "Без вода няма живот!".
Шествието на недоволните граждани се отправи към общината.
Виновниците за положението в България заедно ходят за ордени в едни и същи посолства, заедно посещават едни и същи столици! Заедно "спестяват" в едни и същи офшорни зони! Няма леви, няма десни. Няма либерали, няма консерватори.
Готините плЭвенчанъй, що масово си кръщават децата галина, марина, сережа и валЭнтин, да пишат на др. путлЭр в.в. за руZки трикольор-парцалЭ. И иконки с Неговия, на др. путлЭр лик. Много помагали, викат. Особено на заразени от масов идиото-руZофилизъм. Дето мълчаха, сякш имаха рубли и бояришник в устите, кога буда РАПОНЯ копаше РуZкия паток (и промени структурата на подземните води). Та сега дебитът спада. Или кога плЭвенските мутри от "Байсел" и др. си пълнят басените и хотелите с незаконни ВиК връзки, които гълтат 70% от водоподаването. Ма то дЭбилизЪмън лови човеците, не кучетата.
ЕДВА ЛИ ДРЪВЧЕ СА ЗАСАДИЛИ, ИЛИ ЦВЕТЕ ПОЛЯЛИ, НО ЯЛИ, ЯЛИ, ЯЛИ.
Имам основания да се произнеса по самонадеяната декларация от самонареклия се еколог Сандов, че държавата няма да строи язовир на река Черни Осъм за водоподаване на Плевен и околните села в региона, защото язовирът попадал в територията на “Натура”.
Имам основание да се произнеса по циничното изявление на Сандов, защото през 2015 год. неговите колеги от Коалиция за устойчиво развитие (разнозначещата абревиатура “КУР”) спряха газификацията …
на общините Пирдоп и Златица, оспориха процедура за одобряване на УПС (Устройствена план схема) за газификация на двете общини в РИОСВ София, докато не им заплатя 200 000 €, тогава Нова ТВ излъчи няколко репортажа на Марин Николов, които въпреки крещящите доказателства от записите за рекет българският съд и българската прокуратура останаха безучастни, защото записите не били СРС.
Съдът не прие записите за достоверни, и защото в офиса е нямало надпис “Видеозаснемане”, Съдът допусна пет години процесът да се протака от адвокатите на “КУР”, а след изтичане на давностния срок прекрати делото.
Прекрати делото, в което единият подсъдим бе брат на съдийка от ВАС, а другият бивш директор в “Мултигруп”.
През това време газификацията на Пирдоп и Златица не започна, но започнаха дела против вестниците, дали гласност за рекета, като производството срещу главния редактор на вестник “Регион” Иван Иванов продължава и до момента.
Прочетох, че този Сандов нямал никакъв трудов стаж, преди да стане министър, ама не се впечатлих, та нали един друг без трудов стаж стана направо премиер, друг пък един навремето без висше образование също стана министър, а оня с чуждото гражданство и спорната Харвардска диплома-курс, с комичния изказ и празнотата взе да ми липсва и някак естествено го замести сърдития образ на “по-по-най-съвсем”, с генералските пагони и научна докторска титла за палене и гасене.
За този сърдития иде реч, оня който се кара на всички край него, а чрез телевизора и на всички извън него, оня ден се караше за престъпната приватизация, извършена от Александър Божков, към която ще добавим и имплантирането от Евдокия Манева на Зелените организации, Натури и защитени територии, сега олицетворявани от неговия единичен, едноличен коалиционен партньор СДС, който доскоро оприличавахме с физически патерици, а вече само с бастун. Пламен Павлов
2 д
Дългият глист от Учиндол е в сърцата на плевенчани.... Едно "Македонияаааа!" там му спечели най-много преференции и депутати... Чувам от познати, че миналата седмица ще се избият за концерт на Виктор Калев... Е, сега любимият им Глист "управлява" и що пък те не извикат едно "Водаааа!"...
10 години спаха, сега се сетиха, че нямат вода...........видими резултати !