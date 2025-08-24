До гуша ни дойде от обещания: Плевенчани замеряха ВиК-то с празни бутилки от вода

Плевенчани отново излязоха на протест в неделя заради безводието в града с искания за конкретни и бързи действия от всички институции.

Те замеряха сградата на местното водоснабдително дружество с празни бутилки от вода в израз на недоволството си от това, че не се предприемат реални действия за осигуряване на вода в града, който отново е на режим. Скандираха "Мафия" и "Оставка" в протеста под надслов "Без вода няма живот!".

От местнот ВиК обявиха, че в неделя вечерта ще има вода от 19 до 22 часа в областния град, както и в Долна Митрополия, Тръстеник и селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен СЛед това обае зо 6 аса сутринта няма да има вода, за да се събере достатъчно за ползване от 6 до 9 часа сутринта.

Това е поредната демонстрация на плевенчани с настояване за вземане на мерки срещу тежкия воден режим, на който е подложен града. Проблемът се задълбочи още миналата година, а заради недоволството им лидерът на ДПС-Ново начало поиска извънредно заседание на парламента. Такова бе свикано и единственото взето решение беше създаването на предната административна структура в страната – национален воден борд , който да търси решения. Неведнъж в последните години безводието в цалата страна е коментирано в Народното събрание, създавани са временни комисии и междуведомствени групи, но реални резултати няма.Не се предприема нищо и за началяване на течовете на водоснабдителната мрежа и за търсене на нови водоизточници или свързване със съществуващи такива

"Няма да търпим повече само обещания. Положението е нетърпимо. Има села, които седем денонощия нямат капка вода. В града вода няма между 16 и 20 часа. Не желаем хора, които се изказват на протеста, да споменават партиите си, защото достатъчно време са били в управлението и нищо не са свършили. Дошло ни е до гуша от подобни обещания. Искаме действия", заяви един от организаторите на протеста в неделя Борислав Цветанов пред БНР.

Шествието на недоволните граждани се отправи към общината.