Добромир Живков: Влиянието на Пеевски е за сметка на ГЕРБ

Ръстът на влиянието на Делян Пеевски и "Ново начало" е за сметка на ГЕРБ, но формацията на Бойко Борисов остава първа политическа сила. Това се разбра от думите на социолога Добромир Живков, който представи ново проучване на "Маркет линкс" и бТВ.

"Със сигурност резултатите на "ДПС-Ново начало" идват в голяма степен от конформизъм, а и от натиск и формиране на страх, особено в по-малките общности на страната – граждани, които, според мен, са принудени да се идентифицират с определени политически сили. Случват се много неща, ако сте чели по изборите какво става – дали ще се спре на някое село водата, за да се постигне точно определен резултат, или кметът ще бъде много активен – това течение с присъединяване на кметовете дори", каза Живков и добави, че тези "електорални анклави" се откъсват от ГЕРБ и се присъединяват към "Ново начало".

Попитан дали наблюдава взимане на електорат на ГЕРБ от "Ново начало", той отговори: "Ами, разбира се. Щом има кметове, които са били към ГЕРБ и преминават към "Ново начало". Много добре знаете как в по-малките общини кметът и местната администрация са основният работодател и всъщност определят живота на цялата общност".

На въпрос защо този процес не се отразява на подкрепата на ГЕРБ, Живков отговори, че ГЕРБ все още поддържа много широка подкрепа заради личния рейтинг на Бойко Борисов.

Според резултатите от проучването на "Маркет линкс" първа поличитеска сила е ГЕРБ с 22.8% подкрепа, втора е коалиция ПП-ДБ с 13.3 на сто. На трета позиция е "ДПС-Ново начало" на Делян Пеевски с 12.6%. "Възраждане" отчита спад в подкрепата, която вече е 9.7 на сто. За БСП биха гласовали 5% от избирателите. Подкрепата за МЕЧ е 4.2 на сто, а за "Величие" - 4.1. ИТН и АПС биха останали извън парламента. За участващата в управлението формация на Слави Трифонов биха гласували 3%, а за доганистите - 0.5 на сто.

"Малките участници в управляващата коалиция прогресивно губят подкрепа на декларативно ниво. Доколко това ще се случи на следващи предсрочни избори е трудно да прогнозираме, но това не носи позитиви за тези участници в управлението", каза Живков.

Проучването не отчита потенциална нова партия на президента Румен Радев. Според социолога подкрепа за него би дошла от хората, които не гласуват.

Проучването показва още, че хората са все по-малко мобилизирани за потенциални предстоящи избори.

"Мобилизацията пада, защото ние дори когато сме в предизборна ситуация, отчитаме около 47-8 % през последните две години, реално се явяват около 42-3 % на избори. В момента имаме 41%, което би означавало, че ако скоро имаме избори, ще имаме още по-ниска избирателна активност", обясни социологът.