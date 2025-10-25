Доброволци продължават да помагат за събирането на боклука в "Люлин" и "Красно село"

Доброволци продължават да помагат за чистенето на боклука в столичните райони "Люлин" и "Красно село".
Галина Вълчева е доброволец и коментира пред екипа ни, че в България има огромен проблем с разделното събиране на отпадъци.
"За мен е важно децата ми да растат на чисто място и да знаят, че сме част от общество, което се грижи да живеем в чиста страна", каза пред БНТ Галина Вълчева, която е един от доброволците.
Тя подчерта, че в България има проблем с разделно събиране на отпадъци:
"Пълно е с пластмаса, бутилка. Навсякъде има празни цветни контейнери, а това увеличава общата такса смет".
По думите ѝ повечето такива отпадъци са от заведения и магазини.
"Според хората на терен ситуацията започва да се нормализира, по информация от завода за отпадъци, казаха, че от понеделник започват нови шофьори с нова техника. Зареждащо е да работим заедно и да правим нещо за България", каза още Вълчева.
