Добруджанска ферма заряза конвенционалното земеделие и спечели верни клиенти

Ферма "Лиман 8" е създадена от семейството на Елина Колева и Петьо Киров през 1990 г. Те са трето поколение животновъди и растениевъди от Добруджа. Днес обработват 9000 декара в село Вранино, община Каварна, по метода на регенеративното земеделие, отглеждат 150 говеда от породата Холщайн, както и малък брой месодайни говеда Абърдийн ангъс. Имат овощни градини и лозя.

Семейството на Елена и Петьо не се ограничава само с производство. Те виждат смисъл в това продуктите им да стигат директно до хората и да изграждат култура на съзнателно пазаруване. Така се ражда идеята за собствен магазин, в който концепцията е ясна – чиста, качествена храна от местни производители.

Техният MagazinNatural.bg – онлайн и физически магазин (в Каварна), доставя фермерски продукти от Добруджа до всеки български град, а верните клиенти остават най-силното доказателство за качеството. Подкрепата, която семейството получава след опустошителен пожар това лято, показва, че доверието и връзката с хората са по-силни от всяка криза.

Началото

"Нашата история започна преди повече от 35 години. "Лиман 8" се роди от нашия опит в земеделието и животновъдството. Ние сме семейна ферма. Заедно с мъжа ми, Петьо Киров, поехме земята и животните и продължихме поминъка на предците ни – с много труд, любов и уважение към земята. Стъпка по стъпка, фермерството прерасна в устойчиво производство", разказва собственичката Елина Колева.

В бизнеса помагат, колкото могат, и трите деца на Елина и Петьо. Две от тях са големи момчета – единият е студент трети курс в Пловдив, със специалност "Технология на мляко и млечни продукти", а другият учи в Стара Загора "Ветеринарна медицина". Най-малкото дете е ученичка.

В началото идеята е била проста – да произвеждат и предлагат качествена, чиста храна. С времето обаче тя се е разраснала и е станала по-дълбока: не просто да продават продукти, а да изграждат култура на здравословен живот и устойчиво земеделие.

"Във "Ферма Лиман 8" идеята прерасна в ESG (интегриране на екологични, социални и управленски фактори в бизнеса) мисия, където семейството работи в хармония със земята, пази почвата и водата", посочва Елина.

Отглежданите млекодайни крави се хранят с произведената там храна - концентриран фураж от пшеница, царевица, слама, люцерна. Единственото, което купуват отвън, са витамини и добавки. Кравите дават два тона и половина мляко на ден.

Във фермата се отглеждат и месодайни крави порода Абърдийн ангъс, но броят им е ограничен до десет, защото в Добруджа няма добри условия за отглеждане на такива животни - липсвт подходящи пасища. От месодайните говеда се произвеждат лимитирани количества зрели стекове и мляно месо.

До 2008 г. семейството е имало собствена мандра, която е била затворена, но сега искат да я възстановят, най-вероятно, след като големият син завърши университета. С част от млякото се произвеждат продукти, сирене и кашкавал например, което се продава във фирмения магазин "Натурал" в Каварна, където има и млекомат за свежо мляко. То се доставя непастьоризирано всеки ден. Останалото мляко се предава на голям млекопреработвател.

Отдадените на бизнеса съпрузи

Освен за огромните посеви с пшеница, семейството се грижи и за овощна градина от 10 декара със сини сливи и ябълки, както и за лозе с бяло грозде за вино – сорт Мускат Отонел, което се простира на 30 декара.

Елина споделя, че основният им пазар е България, както чрез фермата, така и чрез онлайн магазина. Работят директно с клиентите, както и с партньори от ресторанти и магазини, които ценят качеството.

"Нашата стратегия е проста – честност, постоянство и връзка с хората, затова залагаме на доверие и дългосрочни партньорства", казва тя.

Враговете: климатът и бюрокрацията

За собственичката на "Лиман 8" най-голямото предизвикателство винаги е било несигурността в земеделието заради климата, пазарните колебания и бюрокрацията. В онлайн бизнеса пък – конкуренцията и нуждата от постоянно адаптиране към новите навици на потребителите.

"Тези трудности ни направиха по-силни и по-гъвкави. Научиха ни, че успехът е в постоянството", посочва Елина.

"В земеделието рискът винаги е голям – засяваш с надежда, без гаранция за времето и пазара. Може би най-рисковата ни крачка беше Петьо да започне да развива регенеративно земеделие в Добруджа преди пет години. В бизнеса с магазина рискът беше, че инвестирахме време, средства и енергия в онлайн платформа в момент, когато конкуренцията е силна и клиентите са претенциозни. Но рисковете ни научиха да мислим дългосрочно и да бъдем иновативни", добавя тя.

Елина смята, че конвенционалното земеделие, което познаваме от последните 30 години, вече е нерантабилно, затова ако фермите искат да оцелеят, трябва да се адаптират. Семейната ферма преминава към безоранна технология, защото тя е адаптирана към по-сухи периоди и липса на влага, каквато е ситуацията в Добруджа през последните пет години.

От няколко години върху земеделската земя семейството прилага технологията Ноу тил (No-till). Това е метод на земеделие без механична обработка на почвата, при който семенцата се засяват директно върху остатъците от предходната реколта или върху покривни култури. Водещи световни учени твърдят, че този метод подобрява здравето и плодородието на почвата, намалява разходите за гориво и труд, запазва почвената влага, предотвратява ерозия и намалява отделянето на парникови газове.

Във фермата използват различни от конвенционалните методи за отглеждане на култури

Въпреки бюрокрацията и хилядите документи, които се изискват, семейството успешно кандидатства по проекти по европейските програми към Държавен фонд "Земеделие". Елина подчертава, че благодарение на няколко спечелени проекти по програми на ЕС са си направили модерна ферма и полезни ремонти. Стопанството разполага с високо технологичен машинен парк и е оборудвано и със софтуер, който следи машините, както и изпълнението на задачите на полето. От системата за изпълнение на европейските програми ИСУН става ясно, че компанията "Лиман - 8 Елина Колева" има два спечелени проекта на обща стойност малко над 1 млн. лв.

Дългосрочната стратегия на семейния бизнес предвижда въвеждане на нови устойчиви практики и повече продукти с добавена стойност. Това може да се случи като възстановят мандрата, съществувала до 2008 г., и с крайни продукти, които директно да достигат до клиентите. Едно от най-големите признания за труда им са отличията на Петьо Киров в категориите "Иноватор" и "Зърнопроизводител на 2025" в конкурса за наградите AGRI AWARDS, организирани от Forbes България и Agri.bg

Елина Колева е категорична, че със земеделие и животновъдство в България може да се печели добре, но пътят към успеха минава през промяна на технологията за обработка на земята и отглеждане на животните, както и постоянство.

"Като изключим, че животните денонощно трябва да бъдат обгрижвани, цената на млякото, когато е качествено, е добра. С много труд нещата се случват, ние не сме хора, които се оплакват", казва тя.

Разбира се, има и много трудни моменти. Голям пожар избухва през нощта на 11 август тази година в кравефермата на семейството. Пламъците унищожавт напълно запасите от слама и люцерна за изхранване през зимата, оставяйки животните без храна. В гасенето на помощ се отзовават много земеделци и доброволци от региона. Собствениците отправиха призив за дарения на бали слама и люцерна, за да осигурят прехрана на животните, които консумират на ден между 450 и 500 килограма слама и люцерна.

Магазин с кауза

Елина Колева, заедно с екипа си (Вили, Ива, Галя, Ани и Нели) стоят зад идеята за MagazinNatural.bg – онлайн и физически магазин, посветен на здравословната храна и природните продукти. Физическият магазин е отворен още през 1995 г., но носи името "Натурал" отпреди осем години, а онлайн магазинът функционира от три години.

"Първоначалният капитал не беше голям и започнахме буквално с това, което имахме под ръка, и с вярата, че трудът и правилните идеи ще носят своя плод. Вложих повече любов, знания и лична енергия, а парите дойдоха от другия бизнес – фермата", отбелязва Елина.

В началото идеята е била да предложат здравословни продукти, а днес вече е цялостна платформа – стоки, консултации, връзка с клиентите, социална общност и място, където хората могат да споделят мнения. Във физическия и онлайн магазина се предлагат фермерски деликатеси, натурална козметика и аксесоари на български производители, с които имат сходни виждания за земеделското производство.

Според Елина повечето магазини от техния тип предлагат само млечни, само био или само месни продукти. Те избират да продават всичко, но основно български продукти. Условието е да са резултат от устойчиво земеделие, затова всяка стока се подбира така, сякаш е за собственото им семейство – чисто, качествено, проверено.

"Петьо наследи любовта към земята и искаше да я развие със съвременни, устойчиви практики. Аз пък вярвах, че чрез "Магазин Натурал" можем да вдъхновим хората да правят по-добри избори за себе си и семействата си – чрез храна, напитки, природни продукти и споделени моменти", казва Елина.

Плановете за бъдещето включват разширяване на магазина – както на асортимента, така и на обхвата с повече партньори, повече собствени продукти и услуги за хората.