Доган и хората му с крачка към нова партия. Ще се казва АПС и още се търси председател

Ахмед Доган и хората около него са извървяли първата стъпка за създаването на новата им партия, след като ДПС остана в ръцете на Делян Пеевски. Формацията ще се казва като коалицията, с която доганистите се явиха на предходните парламентарни избори - "Алианс за права и свободи" (АПС), но все още не е решено кой ще бъде председател на бъдещата партия.

Това се разбра от пресконференция на доганистите, на която присъстваше и Доган. Той обяви, че ще участва в процеса за създаване на партията, но дали той ще я оглави – щели да решат колегите му.

Доган отказа да отговори дали очаква още натиск на Делян Пеевски към още хора на АПС с обяснението, че иска да остави този ден "изчистен, без замъгляване с други въпроси" и "като му дойде времето ще отговоря". Попитан дали се страхува от влиянието на Пеевски, той каза:

"Ако се страхувам от нечие влияние, няма да бъда тук и да създавам такъв проект".

В четвъртък доганистите обявиха, че вече са извървяли първата законова стъпка за учредяването на политическата сила, а именно събирането на инициативен комитет.

"Днес проведохме учредяване и избиране на ръководство на инициативен комитет, който смятаме да проведем в рамките на закона до три месеца национална учредителна конференция", каза Танер Али и добави, че са присъствали над 101 души. За ръководство на инициативния комитет са избрани – Танер Али, Димитър Николов и Танзер Юсеинов.

Въпросният комитет е приел и учредителна декларация, която гласи следното:

"В исторически план всяка една партя се създава, само ако има социално-политическа потребност от нейното съществуване. Мотивацията на учредителите трябва да бъде пряк рефлекс на тази потребност, в противен случай новата партия си остава само на хартия и отива в небитието на политическото време. Проектът за създаване на нова политическа партия не е въпрос на хрумване или на моментно желание".

В нея се посочва, че "днес сме свидетели на отстъпление от демокрацията, на разделение на обществото, на разпад на държавността, на установяване на държавно-олигархичен модел". "България е в плен на корупцията, институциите се използват като бухалки срещу политически опоненти", пише още в документа.

По закон сега предстои учредителната декларация да бъде публикувана в поне един национален всекидневник и да се открие подписка за набиране на членове-учредители. До 3 месеца след приемането на декларацията от инициативния комитет трябва да се проведе учредително събрание, на което да присъстват най-малко 500 граждани с избирателни права, които одобряват устав и ръководство. След това всички необходими документи трябва да бъдат подадени в Софийския градски съд.

На въпрос какви гаранции ще има в новата формацияда не попадат компроментирани хора, Танер Али отговори:

"Ще бъдем прецизни при подбора, въобще при учредяването на партията. Никой не е очаквал това, което се случи. Нашата партия беше открадната и ние продължаваме това дело с кауза и идеология. Продължаваме с новости, които ще заложим и в следващия устав, позовавайки се на грешките ни – участие във властта и вътрешни проблеми. Целим да сме изчистена партия без обременени хора".

По думите му ДПС е била открадната от тях и продължават делото ѝ със създаването на новата партия.

"Продължаваме обаче с ноу-хау в нашия устав. Ще се поучим от грешките си, от вътрешните проблеми, дори и от участието си във властта. Ще направим всичко възможно да сме една чиста партия, изчистена от обременени хора", каза той.

Войната между Пеевски и основателя на ДПС Ахмед Доган избухна през лятото на 2024 г. и предизвика редица съдебни дела и юридически казуси, защото месеци наред партията имаше двама съпредседатели - Джевдет Чакъров и Делян Пеевски, а всеки от тях беше в различни лагери.

В началото на май доганистите загубиха и централата си на бул. "Александър Стамболийски" в София, а в края на същия месец съпредседателят на ДПС Джевдет Чакъров подаде оставка и така предаде ДПС изцяло в ръцете на Пеевски. Промяната в позициите на Чакъров дойде, след като по искане на прокуратурата бяха наложени запори върху фирмените дялове на сина му – Сами Чакъров.

Така партията остана в ръцете на Пеевски, а след това парламентарната група около Доган загуби и правото да използва абревиатурата ДПС в парламента и отново започна да използва наименованието "Алианс за права и свободи" - името, което сега са избрали и за новата си партия.