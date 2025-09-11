Доган: Жив съм, здрав съм, не съм получил инфаркт и не ходя като блуждаещо пиянде

"Жив съм здрав съм. Не съм получил нито един инфаркт, нито един инсулт. И не ходя постоянно като блуждаещо пиянде наляво-надясно. Здрав съм. След дълго обмисляне, решихме да създадем нов политически субект. Имаме нов проект.“

Това каза Ахмед Доган по време на пресконференция, на която беше обявиено, че той и хората около него вече са извървели първата стъпка за създаването на нова партия, която ще се казва „Алианс за права и свободи“ (АПС).

Доган отказа да отговори дали очаква да продължи натискът на Делян Пеевски към хора на АПС. Обяви, че иска да остави този ден "изчистен, без замъгляване с други въпроси" и "като му дойде времето ще отговоря". На въпрос дали се страхува от влиянието на Пеевски, той отговори:

"Ако се страхувам от нечие влияние, няма да бъда тук и да създавам такъв проект“.