Доган: Жив съм, здрав съм, не съм получил инфаркт и не ходя като блуждаещо пиянде

"Жив съм здрав съм. Не съм получил нито един инфаркт, нито един инсулт. И не ходя постоянно като блуждаещо пиянде наляво-надясно. Здрав съм. След дълго обмисляне, решихме да създадем нов политически субект. Имаме нов проект.“
Това каза Ахмед Доган по време на пресконференция, на която беше обявиено, че той и хората около него вече са извървели първата стъпка за създаването на нова партия, която ще се казва „Алианс за права и свободи“ (АПС).
Доган отказа да отговори дали очаква да продължи натискът на Делян Пеевски към хора на АПС. Обяви, че иска да остави този ден "изчистен, без замъгляване с други въпроси" и "като му дойде времето ще отговоря". На въпрос дали се страхува от влиянието на Пеевски, той отговори:
"Ако се страхувам от нечие влияние, няма да бъда тук и да създавам такъв проект“.
Доган е създателят и на Борисов, и на Пеевски. Той беше господарят на задкулисието но го удариха, и то здраво. Доган е умен, опитен и обигран. Няма да се даде без бой. Обаче не трябва да подценяваме и другия отбор, Борисов, Пеевски .В момента те имат цялата власт. При всички положения, от тази война България има полза, ще се изпоядат помежду си.
Учителя на Пеевски .. Нищо добро не ни очаква.
