Домбровскис: ЕК е в контакт с България заради "Лукойл"

2 коментара
Домбровскис, сн. ЕПА/БГНЕС
 
Няма опасност от недостиг на горива в ЕС заради американските санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл", каза европейският комисар за икономиката Валдис Домбровскис 
 
По думите му Брюксел приветства решението на Вашингтон да санкционира двете най-големи руски петролни компании заради войната на Кремъл срещу Украйна. 
 

Този ход на Белия дом идва в допълнение към европейските санкции, добави еврокомисарят пред БНР.
 
"Във всеки случай ние сме в контакт с държавите членки, включително България, където "Лукойл" притежава някои от тези актив. Правим анализ дали възникват предизвикателства и как най-добре засегнатите страни да се справят с тях. Но на този етап не виждаме никакви индикации, че държавите членки са изправени пред проблеми със сигурността на доставките по отношение на петролните продукти", посочи Домбровскис.
 
"В европейското законодателство, държавите членки разполагат с достатъчно запаси от петрол, които трябва да стигнат за 90 дни потребление. Ако е необходимо, това осигурява възможност за реакция. Ще дискутираме този въпрос допълнително в координационната група по петрола, чието следващо заседание е насрочено за 12 ноември".
 

  1. Owal
    #2
    Отговор на коментар #1

    Не бе, просто казват, че рашагите не са единствения източник на петрол. Толкова. Крайно време беше да им се затъкне търговията.

  2. Ozzy Osbourne
    #1

    Тия верно са изперкали тотално. Те гледат, че ще стигнат до 90 дни запасите и толкова. След това и потоп за европа и за нас.

