Домбровскис: ЕК е в контакт с България заради "Лукойл"

Няма опасност от недостиг на горива в ЕС заради американските санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл", каза европейският комисар за икономиката Валдис Домбровскис

По думите му Брюксел приветства решението на Вашингтон да санкционира двете най-големи руски петролни компании заради войната на Кремъл срещу Украйна.

Този ход на Белия дом идва в допълнение към европейските санкции, добави еврокомисарят пред БНР.