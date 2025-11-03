Домбровскис: ЕК е в контакт с България заради "Лукойл"

Този ход на Белия дом идва в допълнение към европейските санкции, добави еврокомисарят пред БНР.
"Във всеки случай ние сме в контакт с държавите членки, включително България, където "Лукойл" притежава някои от тези актив. Правим анализ дали възникват предизвикателства и как най-добре засегнатите страни да се справят с тях. Но на този етап не виждаме никакви индикации, че държавите членки са изправени пред проблеми със сигурността на доставките по отношение на петролните продукти", посочи Домбровскис.
"В европейското законодателство, държавите членки разполагат с достатъчно запаси от петрол, които трябва да стигнат за 90 дни потребление. Ако е необходимо, това осигурява възможност за реакция. Ще дискутираме този въпрос допълнително в координационната група по петрола, чието следващо заседание е насрочено за 12 ноември".
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Не бе, просто казват, че рашагите не са единствения източник на петрол. Толкова. Крайно време беше да им се затъкне търговията.
Тия верно са изперкали тотално. Те гледат, че ще стигнат до 90 дни запасите и толкова. След това и потоп за европа и за нас.