Доналд Тръмп е на редовен медицински преглед, прави го на всеки 6 месеца

Президентът Доналд Тръмп днес е на медицински преглед във Военномедицинския център "Уолтър Рийд". Самият Тръмп каза, че това е преглед, който се извършва на всеки шест месеца, предаде Асошиейтед прес.

АП отбелязва, че посещението на Тръмп в здравното заведение, обявено от Белия дом по-рано тази седмица, се осъществява в момент, когато президентът се готви да пътува до Близкия изток след сключването на споразумение за спиране на огъня във войната между Израел и "Хамас". Говорителката на Белия дом Карълайн Левит го описа като "рутинна годишна проверка", въпреки че Тръмп премина през годишния си медицински преглед през април.

Белият дом отказа да обясни защо Тръмп се явява на преглед шест месеца след годишния си преглед. В разговор с репортери вчера обаче президентът републиканец заяви, че това е медицински преглед, който се извършва на половин година.

"Срещам се с войските и също така ще премина нещо като полугодишен медицински преглед, което правя", заяви Тръмп пред медиите в Овалния кабинет. "Мисля, че съм в отлична форма, но ще ви информирам."

Очаква се президентът на САЩ да се върне в Белия дом след посещението си в болницата "Уолтър Рийд" в Бетезда.

Априлският медицински преглед на Тръмп установи, че той е "напълно годен" да изпълнява функциите на главнокомандващ. В резюме от 3 страници от прегледа, извършен от неговия лекар - капитан от Военноморските сили Шон Барбабела - се посочва, че Тръмп е отслабнал с 9 килограма от медицинския преглед през юни 2020 г. и води "активен начин на живот", който "продължава да допринася значително" за доброто състояние на 79-годишния пациент.

По време на медицинския преглед през април Тръмп е преминал и кратък скрининг тест за оценка на различни мозъчни функции, припомня АП.