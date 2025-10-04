Допълнителни контейнери и лична отговорност. Как ще бъдат чистени "Люлин" и "Красно село" (карта)

Столична община въвежда кризисна схема за сметосъбирането в столичните квартали "Люлин" и "Красно село", след като останаха без сметопочистваща фирма.
В събота кметът Васил Терзиев каза, че единственият кандидат предлага много висока цена и се опитва да рекетира общината и софиянци, коeто няма да бъде позволено.
Затова Столична община поема сама чистенето на двата района. В събота Терзиев и екипът му представиха кризисната организация на процеса. Общината ще разчита на техниката и хората на Столичното предприятие за третиране на отпадъците, което оперира завода за боклуците на София.
- Досегашните контейнери може да продължат да се използват, но кризисният план включва поставяне на по-големи контейнери за събиране на боклук на критични точки в двата района - 8 в "Люлин" и 3 в "Красно село":
Красно село:
"Люлин"
- Жителите на двата района трябва да използват по предназначение цветните контейнери за разделно събиране на отпадъци. Те ще се извозват редовно.
- Традиционните сиви контейнери ще продължат да се обслужват.
- Столична община апелира жителите на "Красно село" и "Люлин" през следващите две седмици да не изхвърлят строителни и едрогабаритни отпадъци.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
25 коментара
Не бе мазньо, когото Боко отиде на гости при бай Ставри. Тогава ще имаме хубав и чист град, без разни мазни кумунисти, тик28 и прасета.
Мисля, че за всеки средноинтелигентен човек вече е ясно, че кметът се опитва да си върши работата, но мафиоти и държавни институции действат съвместно за да го провалят и да увеличат грабежа на общински пари. Ако можем да преодолеем партийните си и лични предпочитания, би трябвало всички да го подкрепим срещу бандитите. Той е първото изключение след 1990г. след толкова кметове- послушковци и кметове- мафиоти. Добре е да се види интервюто му по БНТ.
Защо некадърника от дс не хленчеше като ощипано моме, когато частните му фирми първи получиха пари от аZZен VaZZилев по плана за възтановяване? Съвсем случайно, разбира се.
чедото на дс още не е схванал, че гражданите на София не са го избрали да слушат как хленче като ощипано моме, а за да решава проблемите на града. Ако не е в състояние да си ходи за да дойде на негово място някой който може да го прави!