Допълнителни контейнери и лична отговорност. Как ще бъдат чистени "Люлин" и "Красно село" (карта)

Столична община въвежда кризисна схема за сметосъбирането в столичните квартали "Люлин" и "Красно село", след като останаха без сметопочистваща фирма.

В събота кметът Васил Терзиев каза, че единственият кандидат предлага много висока цена и се опитва да рекетира общината и софиянци, коeто няма да бъде позволено.

Затова Столична община поема сама чистенето на двата района. В събота Терзиев и екипът му представиха кризисната организация на процеса. Общината ще разчита на техниката и хората на Столичното предприятие за третиране на отпадъците, което оперира завода за боклуците на София.

Досегашните контейнери може да продължат да се използват, но кризисният план включва поставяне на по-големи контейнери за събиране на боклук на критични точки в двата района - 8 в "Люлин" и 3 в "Красно село":

Красно село:

1. ул. "Житница“

2. ул. "Коломан“, пред стадион "Славия“

3. бул. "Цар Борис III“ и ул. "Булаир“

"Люлин"

1. бул. "Панчо Владигеров“ и бул. "Сливница“, пред метростанция "Сливница“

2. бул. "Панчо Владигеров“, срещу пазар "Люлин“

3. ул. "Добринова скала“ и бул. "Сливница“

4. ул. "Добринова скала“ и ул. "Райко Даскалов“ срещу бл. 523

5. ул. "Д-р Петър Дертлиев“, срещу м-н "Билла“

6. ул. "Д-р Петър Дертлиев“, при Западен парк

7. бул. "Сливница“ и ул. "Беравица“

8. ул. 3-та № 34-38

Жителите на двата района трябва да използват по предназначение цветните контейнери за разделно събиране на отпадъци. Те ще се извозват редовно.

Традиционните сиви контейнери ще продължат да се обслужват.

Столична община апелира жителите на "Красно село" и "Люлин" през следващите две седмици да не изхвърлят строителни и едрогабаритни отпадъци.

Проблемът засяга над 300 хил. души в двата столични района.

Търси се трайно решение след изтичане на двуседмичния период, за който е задействан кризисният план, каза столичният кмет Васил Терзиев.