Общо 68% от участниците в направено наскоро допитване очакват политик от крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) да поеме ръководството на федерална провинция през следващата година. Това предаде ДПА, като се позова на публикуваните днес данни от допитването на института за изследване на общественото мнение INSA за вестник "Билд ам зонтаг".



През 2026 г. ще има избори в провинциите Баден-Вюртемберг, Райнланд-Пфалц, Саксония-Анхалт, Берлин и Мекленбург-Предна Померания.



Според допитването 43% от анкетираните очакват АзГ да има регионален премиер в поне една федерална провинция, докато 25% казват, че очакват политик от АзГ да бъде премиер в няколко федерални провинции.



Общо 19% не вярват, че представител на АзГ ще стане регионален премиер, докато 13% нямат мнение или не са отговорили.



Около 47% от запитаните казват, че са против това консервативният Християндемократически съюз (ХДС) и неговата баварска сестринска партия Християнсоциален съюз (ХСС) да си сътрудничат с АзГ, но 40% са против тази така наречена предпазна стена пред евентуално сътрудничество с крайнодясната партия. Към 6% не се интересуват от този въпрос, а 7% не дават ясен отговор.

В резолюция от 2018 г. ХДС отхвърли потенциални коалиции и подобни форми на сътрудничество както с АзГ, така и партия "Левите", припомня ДПА.

56% от анкетираните смятат, че политиката на сегашното германско правителство увеличава потенциала на "Алтернатива за Германия" на федерално ниво, едва 10% – че го намалява. 17% са на мнение, че тя няма никакво влияние върху растящата популярност на крайнодясната партия, а други 17% не са дали определен отговор.

Институтът INSA бе обвиняван в близост до АзГ

В същото време, според редовно проучване на INSA, проведено сред 1206 души в периода 11–15 август, АзГ събира 25% и заема второ място по популярност след консервативния блок ХДС/ХСС с 26%. В момента именно този блок оглавява управляващата коалиция в Германия.



На 12 август социологическият институт Forsa публикува проучване, според което АзГ вече е на първо място с 26% подкрепа, докато ХДС/ХСС са втори с 24%. Във всички останали допитвания крайнодесните остават на второ място, а консерваторите – на първо. Например, според данни на Forschungsgruppe Wahlen за програмата ZDF-Politbarometer от 14 август, рейтингът на АзГ е 23%, а този на ХДС/ХСС – 27%.

Общо в Германия има най-малко осем институции и служби, които извършват подобни замервания. Институтът INSA от Тюрингия и неговият основател Херман Бинкерт нееднократно са били обвинявани в скрита подкрепа за АзГ. Самият той отхвърля обвиненията и настоява за своята независимост, предаде Дойче веле.



АзГ е заплашена от официалния статут на крайнодясна екстремистка партия

На 2 май Федералната служба за защита на конституцията (BfV) съобщи, че признава "Алтернатива за Германия" за крайнодясна екстремистка партия на федерално ниво. АзГ обжалва решението в съда. На 8 май BfV временно преустанови класификацията на АзГ като екстремистка организация. Съдебното дело все още продължава.

Междувременно на 14 август Службата за защита на конституцията в провинция Бранденбург обяви местното подразделение на АзГ за "потвърдена крайнодясна екстремистка организация". Подобни решения вече бяха взети и в Саксония, Тюрингия и Саксония-Анхалт.

В момента АзГ е най-голямата опозиционна сила в Бундестага. Тя разполага със 151 от общо 630 места в парламента. На последните избори за Бундестаг, проведени на 23 февруари, партията спечели 20.8% и зае второ място след ХДС/ХСС (28.6%).