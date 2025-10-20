"Дори не знам това къде е." Как на срещата със Зеленски Тръмп заел позицията на Путин

Един разговор с Владимир Путин беше достатъчен за Доналд Тръмп отново да се прехвърли на негова страна. Публичните изявления за това колко зле ѝ се пише на Русия, ако продължи войната, бяха забравени, а на среща с Володимир Зеленски в петък Тръмп дори не се поколебал да нарече войната "специална военна операция", защото така му я е описал владетелят на Кремъл.

Тръмп понякога повтарял много от тезисите на Путин дословно, дори когато те противоречели на собствените му скорошни изявления за проблемите на Русия, съобщили пред Financial Times европейски служители, информирани за срещата в петък. Според един от тях Тръмп казал на Зеленски, че Путин му е съобщил: конфликтът е "специална операция и дори не е война". Киев трябва да сключи сделка с Москва или ще се изправи пред унищожение, заявил Тръмп, добавяйки, че Зеленски губи войната и предупреждавайки: „Ако [Путин] поиска, ще ви унищожи.“

Тръмп наскоро заяви, че Украйна може да освободи всички окупирани територии; това изявление беше изненада дори за лидерите на страната. Досегашните украински преговори с Вашингтон, включително дискусиите за доставката на ракети „Томахок“ и заявената позиция на Тръмп позволиха на Зеленски наскоро да информира депутатите от неговата партия "Слуга на народа", че настоящите руски военни действия в Източна Украйна биха могли да бъдат последната им голяма офанзива и че възможността за започване на преговори за прекратяване на огъня може реално да възникне през пролетта или лятото на 2026 г.

В четвъртък обаче Тръмп разговаря по телефона с Путин и неочаквано обяви, че възнамерява да се срещне с него в Будапеща след две седмици, за да обсъдят прекратяване на огъня. Както се оказа след срещата на Тръмп със Зеленски, Путин е направил малка отстъпка в сравнение с позицията си по време на срещата на върха в Аляска през август: той е готов да върне малки райони от Запорожка и Херсонска област, но все пак изисква целия Донбас.

По време на разговора си със Зеленски Тръмп непрекъснато ругал и в един момент хвърлил настрана картите на бойните действия в Украйна, разказал пред Financial Times европейски служител, запознат със срещата. Тръмп казал, че му е "писнало" да вижда картата на фронтовата линия отново и отново и заявил:

"Тази червена линия, дори не знам къде се намира. Никога не съм бил там."

Продължавайки да повтаря позицията на Путин, Тръмп казал, че руската икономика "се чувства прекрасно", въпреки че самият той, призовавайки Путин да преговаря, наскоро написа, че руската икономика е "готова да се срине".

След като американският президент съобщи в четвъртък за разговора си с Путин, висш европейски служител, участващ в преговорите с Белия дом за Украйна, обясни пред Financial Times: "С Тръмп постоянно върви игра на теглене на въже. Говориш с него, помагаш му да стигне до състояние, в което вижда Путин като проблема, и си готов да продължиш напред, но той се отдръпва, връща се към позициите на Путин. И тогава трябва да говориш с него отново. И така отново и отново.“

След срещата в петък, според друг европейски служител, Зеленски бил "в много негативно настроение". Европейските лидери по думите му "не бяха оптимистични, а прагматични, готвейки се да планират следващите си стъпки".

Да спрат бойните действия по настоящата линия на контакт и да се споразумеят за "нещо" по-късно

Русия и Украйна трябва да спрат бойните действия по настоящата фронтова линия и да се споразумеят за "нещо" по-късно, заяви Тръмп по време на среща с репортери, цитиран от Ройтерс. Той каза, че в момента е "много трудно" да се договори териториална размяна, но има шанс за сделка в бъдеще. Същевременно ръководителят на Белия дом отрече съобщенията, че е поискал от украинския президент Володимир Зеленски да отстъпи целия Донбас на Москва. "Нека бъде разделен такъв, какъвто е. <…> Мисля, че 78% от земята вече е завзета от Русия", каза Тръмп.

Според осведомени източници на Ройтерс на срещата във Вашингтон на 17 октомври Тръмп е поискал Зеленски да сключи "сделка там, където сме". Освен това американският президент отказал да даде ракети "Томахок" на Киев и заявил за необходимостта от предоставяне на гаранции за сигурност не само на Киев, но и на Москва. Изявленията на Тръмп объркаха украинската делегация, отбелязват източниците на Ройтерс. "Беше доста лошо", казал един от тях, добавяйки, че посланието на шефа на Белия дом се е свело до идеята, че "страната ви ще замръзне и ще бъде унищожена", освен ако Киев не постигне споразумение с Русия. Друг източник отрича да е била използвана думата „унищожена“, но отбелязва, че Тръмп на няколко пъти е прибегнал до ругатни.

Позицията на Тръмп може да е била значително повлияна от неотдавнашния му телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, предполагат източниците на Ройтерс. Според Financial Times по време на разговорите Путин е предложил териториална размяна: Украйна ще се откаже от Донецка и Луганска област в замяна на малки части от Запорожка и Херсонска област. Един от източниците на Ройтерс обаче отбелязва, че отказът от Донбас ще направи Украйна по-уязвима за по-нататъшни руски атаки и ще бъде равносилен на "самоубийство".

След разговорите с Тръмп Зеленски отхвърли възможността за предаване на Русия на неокупирани от нея територии. "Съгласен съм, че ако искаме да спрем тази война и спешно да преминем към дипломатически мирни преговори, трябва да останем там, където сме, и да не даваме на Путин нищо допълнително, само защото той го иска. Защото той е терорист", каза украинският президент.