Доставени са 15 000 дози от назалната ваксина срещу грип за деца

В страната вече са доставени 15 000 дози от назалната ваксина срещу сезонен грип за деца. От утре започва разпределението им в аптечната мрежа, съобщиха от Министерството на здравеопазването (МЗ).
Ваксината е показана за имунизация при деца над 2-годишна възраст, като се прилага чрез впръскване в носа.
От МЗ напомнят, че децата под 9-годишна възраст, които не са ваксинирани през живота си срещу сезонен грип, следва да получат две дози от ваксината през 28 дневен интервал.
Ваксинация срещу грип при деца се извършва от лекар в лечебно заведение или в имунизационен кабинет на РЗИ при закупуването ѝ от родител от аптечна мрежа.
Ваксинация срещу сезонен грип се препоръчва за всички деца, като от особено значение е за деца с хронични заболявания, при които грипно заболяване може да доведе до влошаване на здравословното състояние.
Назална ваксина срещу грип не следва да се прилага при деца с имунна недостатъчност или на имуносупресивно лечение.
Препоръчва се ваксина срещу сезонен грип да се приложи преди началото на грипния сезон, като ваксинация е възможно и по време на грипна епидемия.
