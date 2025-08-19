Доставката на изтребителите F-16 се бави и няма яснота кога ще дойдат

Доставката на закупените от България изтребители F-16 Block 70 изостава от предварителните планове и няма яснота кога ще пристигнат у нас следващите шест машини.

България вече получи два изтребителя, а до края на годината трябва да бъдат доставени всичките осем машини по първия договор със САЩ и “Локхийд Мартин“.

Планът бе юли-август у нас да има още машини, а септември – октомври процесът да бъде завършен.

Планът обаче системно не се спазва и няма яснота кога ще дойдат машините, а по договор няма предвидени неустойки.

Военният министър Атанас Запрянов обясни в отговор на парламентарен въпрос от Ивайло Мирчев (ПП-ДБ), че не може да се посочат точни дати. Това се дължи на заетостта на самолетите на ВВС на САЩ, годни да зареждат по време на полет. Те са ограничен брой и се използват много интензивно за осигуряване на полетите през океана. При необходимост за осигуряване на приоритетни задачи за американските ВВС всички планирани полети за съюзни или партньорски страни се променят или анулират.

След закъснение първите два самолета F-16 Block 70 пристигнаха у нас през месеците април и юни. Първият бе приет от МО със сериозно закъснение, тъй като имаше технически проблем.

Засега няма официална информация дали втората машина е приета.

България се нуждае спешно от изтребителите, защото все още разчита само на старите съветски машини MиГ – 29, за да охранява въздушното си пространство. Тяхната поддръжка обаче на практика е невъзможна след войната на Русия срещу Украйна.

Според експертни оценки и в България ще са необходими най-малко две години за цялостното усвояване на F-16.

Началникът на отбраната Емил Ефтимов каза, че България ще може да поеме охраната на въздушното си пространство с новите изтребители F-16 следващата година, но това е много малко вероятно.

България закупи за общо около 5 млрд. лева общо 16 изтребители. Oколо проектът има много сериозни предизвикателства с подготовката на инфраструктурата и обучението на пилотите и техническия състав.