Доставката на изтребителите F-16 се бави и няма яснота кога ще дойдат

Доставката на закупените от България изтребители F-16 Block 70 изостава от предварителните планове и няма яснота кога ще пристигнат у нас следващите шест машини.
България вече получи два изтребителя, а до края на годината трябва да бъдат доставени всичките осем машини по първия договор със САЩ и “Локхийд Мартин“.
Планът бе юли-август у нас да има още машини, а септември – октомври процесът да бъде завършен.
Планът обаче системно не се спазва и няма яснота кога ще дойдат машините, а по договор няма предвидени неустойки.
Военният министър Атанас Запрянов обясни в отговор на парламентарен въпрос от Ивайло Мирчев (ПП-ДБ), че не може да се посочат точни дати. Това се дължи на заетостта на самолетите на ВВС на САЩ, годни да зареждат по време на полет. Те са ограничен брой и се използват много интензивно за осигуряване на полетите през океана. При необходимост за осигуряване на приоритетни задачи за американските ВВС всички планирани полети за съюзни или партньорски страни се променят или анулират.
След закъснение първите два самолета F-16 Block 70 пристигнаха у нас през месеците април и юни. Първият бе приет от МО със сериозно закъснение, тъй като имаше технически проблем.
Засега няма официална информация дали втората машина е приета.
България се нуждае спешно от изтребителите, защото все още разчита само на старите съветски машини MиГ – 29, за да охранява въздушното си пространство. Тяхната поддръжка обаче на практика е невъзможна след войната на Русия срещу Украйна.
Според експертни оценки и в България ще са необходими най-малко две години за цялостното усвояване на F-16.
Началникът на отбраната Емил Ефтимов каза, че България ще може да поеме охраната на въздушното си пространство с новите изтребители F-16 следващата година, но това е много малко вероятно.
България закупи за общо около 5 млрд. лева общо 16 изтребители. Oколо проектът има много сериозни предизвикателства с подготовката на инфраструктурата и обучението на пилотите и техническия състав.
Ама кой ще ни напада нас? Нали няма да е Русия, защото ние с тях не воюваме и тогава кой остава? Поне докато Радев е президент. Сега е модерно така персонално да се обвързват нещата.
изтребителите ни се произвеждат по график! ... Ако имахме и обучени, можещи пилоти, щяха и да ги докарат ... ... За съжаление дори и по-младите ни пилоти (дето ги пратихме в САЩ и дето така и не го научиха тоя пусти Ф16!) са повредени от токсично-допотопното обучение в нашто съветско ВВС и нашто съветско ВВС-училище... И не успяват да минат на качествено по-високото ниво (и ментално, и технологично) на новите Ф16-ки... ... Криво ми е от този факт, но благАдарЭниЭ на ... бг-сОвЭцката дружба ... ВВС-то ни ... ментално е все още с две поколения назад от идеологията на днешната изтребителна авиация...
Тръмпанаринът вече действие. ;)
Каракачанов подписа. Но той има добро отношение към българската войска и армия, направи добри неща и има уважение сред военните. Просто американците са настояли и няма какво да се направи, политическо решение. лобизъм / Очевидно че САЩ не си изълняват задълженията по договора, трябваше още през 2023г да са пристигнали изтребителите/ Пилтоите и авиотехниците да се преминали курсовете за обучение/ Неизгодна за българската страна сделка е подписана и сега се наблюдават последствията /
Уточнение за протокола - примитивите са тролещите за жълти центове (не рубли, не!) подлоги на кремльовско-блатная служба. Чудя се само що модераторът не ги трие.
Нека някой все пак ни напомни: чий подпис стои под договора за първите Ф16? Очевидно, като начало, от него трябва да се потърси наказателна отговорност за договора; като почне да се оправдава, той сам ще накисне и по-високостоящите.
Докато Румен Гадев - агент на Путин - е президент - няма да ги доставят ... Толкова е просто! След това неговите протежета които също са некадърни кариеристи-путинисти ще бъдат разкарани от там и с това ще се заемат по млади и образовани хора възпитани в духа на демократичните световни ценности ...