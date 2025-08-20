Доставките на руски петрол към Унгария и Словакия са възстановени

Унгария и Словакия отново получават руски петрол през тръбопровода "Дружба", съобщиха представители и на двете държави, след като украински удар с дрон по помпена станция в руската Тамбовска област прекъсна доставките, предаде Ройтерс.

Украйна засили ударите си по руската енергийна инфраструктура, ключов източник на средства за финансиране на войната за Кремъл.

Словакия и Унгария остават зависими от руския внос на енергийни източници и получават по-голямата част от суровия си петрол през "Дружба".

"Потокът на петрол към Словакия в момента е в щатен режим. В следващите дни ще имаме по-ясна информация дали ще има промени в графика на доставките за месеца. Все пак вярвам, че предвид бързото възстановяване на потока през "Дружба" влиянието би било минимално", заяви министърът на икономиката на Словакия Дениса Сакова.

Унгарският външен министър Петер Сиярто също потвърди, че потокът на петрол към страната му е възстановен.

"Тъкмо благодарих на руския заместник-министър на енергетиката Павел Сорокин за бързото коригиране на щетите от нападението", заяви министърът в социалната мрежа Фейсбук, цитиран от БТА.

Унгарската петролна компания "Модяр Олай" (МОЛ) съобщи, че по време на прекъсването не е имало проблеми с производството на гориво.

Потокът от петрол през построения от СССР петролопровод "Дружба" също беше за кратко спрян през март след украинска атака срещу измервателна станция.