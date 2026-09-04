Доживотен затвор за сириеца, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас

Апелативният съд в Бургас наложи наказание "доживотен затвор" на сириеца Омар Аднан, който умишлено е блъсна патрулка и причини смъртта на двамата полицаи Атанас Градев и Йордан Илиев на кръстовището Трапезица през 2022 г.

Вместо наложените от Окръжния съд през февруари 2025 г. 20 години "лишаване от свобода", Апелативният съд увеличи наказанието на доживотен затвор при първоначален специален режим.

Случаят е от лятото на 2022 г. Тогава шофираният от Аднан автобус с 47 нелегални мигранти в него блъсна колата на бургаските полицаи Градев и Илиев. Те се опитаха да спрат рейса блокирайки кръгово движение в Бургас. Автобусът обаче се блъсна в тях с почти 80 километра в час и двамата служители загинаха.

Апелативните съдии приемат, че случилото се не е резултат от еднократно нарушение или моментна грешка. Според съда подсъдимият последователно е отказвал да спре, продължил е движението с висока скорост, възпрепятствал е полицейските автомобили и е достигнал до Бургас, без да прекрати движението си, съобщава БНР.

Съдът отчита и факта, че автобусът е превозвал 47 души, сред които жени и деца, както и че водачът е бил неправоспособен. По делото са установени и други ситуации, при които поведението му е създало непосредствен риск за участници в движението.

Апелативният съд посочва и поведението след сблъсъка, включително продължаването на движението и последвалото бягство. Според състава тези обстоятелства, наред с останалите установени факти, показват изключително висока степен на обществена опасност на деянието.

Съдът е преценил, че наказанието от 20 години е явно несправедливо и не съответства на тежестта на престъплението. Решението може да бъде обжалвано и протестирано пред Върховния касационен съд в 15-дневен срок от получаването на съобщението за изготвянето му.