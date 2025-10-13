"ДПС-Ново начало" печели изборите в Пазарджик. Втора е ПП-ДБ, ГЕРБ се срина

Окончателно "ДПС-Ново начало" е първа политическа сила в новия общински съвет на Пазарджик, получавайки подкрепата на 17.3% от вота на избирателите при 100% обработени протоколи.
Това е сериозен скок в резултата на партията, оглавявана от Делян Пеевски. На предходните местни избори през 2023 г. ДПС (тогава "Ново начало" нямаше) взе едва 2.32% от гласовете за общински съветници и нямаше свои представители в общинския съвет. През 2019 година пък партията е вкарала един съветник, но е била със сходен резултат - 2.58% или 892 гласа.
В оставащите две години до края на мандата на общинския съвет "ДПС - Ново начало" ще е най-голямата група в местния парламент.
На втора позиция е ПП-ДБ с 11.75 на сто от гласовете. Според формацията резултатът им означава, че ще увеличат броя на общинските си съветници с двама. В предишния формат на местния парламент ПП-ДБ имаше 4-ма представители. Общинският съвет има общо 41 места.
"Ние вдигнахме резултата, въпреки цялото купуване, удари и заплахи. Отбелязваме 30% ръст в броя гласове. "Планът с "приключването” на "Продължаваме промяната" не сработи!", обявиха от формацията. И допълват, че печелят вота в града, но губят от "ДПС-Ново начало" в селата.
"ДПС-Ново начало" изяде ГЕРБ. И в града, не само в селата, ГЕРБ са шести с 40% по-нисък резултат като брой гласове", коментират още от ПП. Битката оттук нататък ще е между свободните хора, които не се страхуват и голямото "Д" на "ДПС-Ново начало", смятат от партията.
От ПП-ДБ е и кметът на Пазарджик Петър Куленски. Той обаче работеше трудно с общинския съвет, в който имаше представители на 15 политически групи. Затова Куленски трябваше да търси широка подкрепа за решенията си, включително и от съветниците на ГЕРБ, за да преодолее съпротивата основно на хората около бившия кмет Тодор Попов.
Формацията на Попов, който сега се яви като водач на листата на ВМРО-БНД, печели 6.84% от гласовете, подадени на частичния вот. Тя е изпреварена от ПП "Свобода", която печели 10.74% от вота, както и от БСП, която взима 7.42%. На шесто място са ГЕРБ с едва 6.16%. Формацията на Бойко Борисов спечели 8.85% от гласовете на вота през 2023 г.
До урните са отишли 34 008 избиратели, което е 35.09% от имащите право на вот. Изборите бяха белязани със скандални случаи и съмнения за покупка на гласове.
"Благодаря на хората в Пазарджик, затова че с вота си доказаха, че вярват в новото начало и знаят, че моята лична кауза са хората и тяхното благополучие. С този вот нашият ангажимент за Пазарджик е още по-голям и ние ще работим така, че да се развива и да бъде по-привлекателен за своите граждани. А, както всички знаят, аз държа на думата си и държа на хората!", написа Пеевски във Фейсбук.
Гласуването премина в напрегната атмосфера, с ниска избирателна активност - 35 процента и рекорден брой наблюдатели. Беше белязано и от десетки сигнали за купен вот.
Голямата ескалация дойде от село Огняново, където наблюдатели и политици направиха граждански арест на трима души, за които се твърдяло, че предлагат пари срещу глас. От полицията заявиха, че при обиските на автомобилите и на тримата мъже не са открити доказателства за изборна търговия. И докато село Огняново стана център и за наблюдатели и за партийни представители, в село Алеко Константиново за кратко време гласуваха 300 души.
