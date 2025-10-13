 Прескочи към основното съдържание
"ДПС-Ново начало" печели изборите в Пазарджик. Втора е ПП-ДБ, ГЕРБ се срина

Пеевски: Хората доказаха, че вярват в новото начало!

Снимката е илюстративна, БГНЕС

Окончателно "ДПС-Ново начало" е първа политическа сила в новия общински съвет на Пазарджик, получавайки подкрепата на 17.3% от вота на избирателите при 100% обработени протоколи.

Това е сериозен скок в резултата на партията, оглавявана от Делян Пеевски. На предходните местни избори през 2023 г. ДПС (тогава "Ново начало" нямаше) взе едва 2.32% от гласовете за общински съветници и нямаше свои представители в общинския съвет. През 2019 година пък партията е вкарала един съветник, но е била със сходен резултат - 2.58% или 892 гласа.

В оставащите две години до края на мандата на общинския съвет "ДПС - Ново начало" ще е най-голямата група в местния парламент. 

На втора позиция е ПП-ДБ с 11.75 на сто от гласовете. Според формацията резултатът им означава, че ще увеличат броя на общинските си съветници с двама. В предишния формат на местния парламент ПП-ДБ имаше 4-ма представители. Общинският съвет има общо 41 места.

"Ние вдигнахме резултата, въпреки цялото купуване, удари и заплахи. Отбелязваме 30% ръст в броя гласове. "Планът с "приключването” на "Продължаваме промяната" не сработи!", обявиха от формацията. И допълват, че печелят вота в града, но губят от "ДПС-Ново начало" в селата.

"ДПС-Ново начало" изяде ГЕРБ. И в града, не само в селата, ГЕРБ са шести с 40% по-нисък резултат като брой гласове", коментират още от ПП. Битката оттук нататък ще е между свободните хора, които не се страхуват и голямото "Д" на "ДПС-Ново начало", смятат от партията.

От ПП-ДБ е и кметът на Пазарджик Петър Куленски. Той обаче работеше трудно с общинския съвет, в който имаше представители на 15 политически групи. Затова Куленски трябваше да търси широка подкрепа за решенията си, включително и от съветниците на ГЕРБ, за да преодолее съпротивата основно на хората около бившия кмет Тодор Попов.

Формацията на Попов, който сега се яви като водач на листата на ВМРО-БНД, печели  6.84% от гласовете, подадени на частичния вот. Тя е изпреварена от ПП "Свобода", която печели 10.74% от вота, както и от БСП, която взима 7.42%. На шесто място са ГЕРБ с едва 6.16%. Формацията на Бойко Борисов спечели 8.85% от гласовете на вота през 2023 г.

До урните са отишли 34 008 избиратели, което е 35.09% от имащите право на вот. Изборите бяха белязани със скандални случаи и съмнения за покупка на гласове.

"Благодаря на хората в Пазарджик, затова че с вота си доказаха, че вярват в новото начало и знаят, че моята лична кауза са хората и тяхното благополучие. С този вот нашият ангажимент за Пазарджик е още по-голям и ние ще работим така, че да се развива и да бъде по-привлекателен за своите граждани. А, както всички знаят, аз държа на думата си и държа на хората!", написа Пеевски във Фейсбук.

Гласуването премина в напрегната атмосфера, с ниска избирателна активност - 35 процента и рекорден брой наблюдатели. Беше белязано и от десетки сигнали за купен вот. 

Голямата ескалация дойде от село Огняново, където наблюдатели и политици направиха граждански арест на трима души, за които се твърдяло, че предлагат пари срещу глас. От полицията заявиха, че при обиските на автомобилите и на тримата мъже не са открити доказателства за изборна търговия. И докато село Огняново стана център и за наблюдатели и за партийни представители, в село Алеко Константиново за кратко време гласуваха 300 души. 

Ключови думи

Пазарджик ДПС-Ново начало
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. anton nikolov
    #41

    На фона на фрапиращите нарушения и данни за платен вот трябва да се иска касиране на изборите.

  2. anton nikolov
    #40

    Корпоративният и платеният вот са били вкарани в руслото на Свинята на фона на ниската избирателна активност. А другарите от Гроб ги чака съдбата на ДПС - Доган. Кадесарската мафия вече прокарва нов проект начело с марионетната си Свиня, на базата на ДПС и Гроб.

  3. sloth
    #39

    бочко скоро ще бъде изправен пред избор между няколко неприятни възможности: - да се снима в кабинета с герба (нали все-пак е гебаджия). - да седи в предварителния арест и да гадае кои бивши гербаджии пристанали на намагнетизирания шопар първи са го предали. - в Дубай при мис "бикини".

  4. Pepa
    #38
    Отговор на коментар #34

    Гунчо, ама ти си от свинарника на Дебелото Д?! Лакомията на Шишо ще свърши с поси-ране, а може и с един между челото.

  5. Коментарът е изтрит заради нецензурни думи или обиди.
    #37
  6. Коментарът е изтрит в 13:14 на 13 октомври 2025 от автора.
    #36
  7. мунчо в затвора!
    #35

    Точните данни са:17,13% за Шиши, 11,75% за Кокорчо, а избирателната активност изобщо не е малка - 35% са всъщност прекалено много - не очаквах толкова народ да се излъже.Битката между двете прасета Шиши и Кокорчо завърши с нокаут за Шиши, което е много радостно.Сега трябва да се отстреля и шарлатанският кмет.

  8. мунчо в затвора!
    #34

    Малоумниците, които обявяваха ДПС за циганска партия, са завряни в двора на Кокорчо, защото циганските гласове са малко.5,5% преднина на Шиши пред шарлатаните е буквално разгром, Тиквата беше яко наритан с това шесто място, а най-хубавото е, че Пазарджишка община е чиста от путиноиди - Ивилина, руди гела и Копейкин са вън.Символен е фактът, че победата на ДПС идва с водач на листата бивша депутатка от ГЕРБ - така кадрите на Тиквата ще избират вече Шиши.Тая победа на ДПС е знакова - това ще е бъдещият победител в изборите доста дълго.

  9. Pepa
    #33

    Римската общност поздровява Чичо Бойко с шлагера " Шае шукарие". А Леля Урсула още ли не е изпратила торта Сахер с честитка на " скъпия Бойко?!

  10. Коментарът е изтрит, защото не е по темата на статията.
    #32

