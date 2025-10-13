"ДПС-Ново начало" печели изборите за общински съветници в Пазарджик. Втора е ПП-ДБ, ГЕРБ се срина

"ДПС-Ново начало" е първа политическа сила в новия общински съвет, получавайки подкрепата на малко под 17 процента от вота на избирателите при 94 процента обработени протоколи.
На втора позиция е ПП-ДБ с 12,34 на сто от гласовете. ПП "Свобода" е трета политическа сила с над 9 процента, а БСП – четвърта, със 7.65%, дори има лек ръст нагоре.
Изключително слабо е представянето на ГЕРБ, която получава едва 6.38 процента.
За листата на бившия кмет Тодор Попов са гласували малко под 6 процента. За "Възраждане" - около 4 на сто.
Под чертата остават "Величие", МЕЧ и ИТН, съобщи БНР.
До урните са отишли 34 008 избиратели, което е 35.09% от имащите право на вот.
Гласуването премина в напрегната атмосфера, с ниска избирателна активност - 35 процента и рекорден брой наблюдатели. Беше белязано и от десетки сигнали за купен вот.
Голямата ескалация дойде от село Огняново, където наблюдатели и политици направиха граждански арест на трима души, за които се твърдяло, че предлагат пари срещу глас.
От полицията заявиха, че при обиските на автомобилите и на тримата мъже не са открити доказателства за изборна търговия.
И докато село Огняново стана център и за наблюдатели и за партийни представители, в село Алеко Константиново за кратко време гласуваха 300 души.
"Показваме, че наистина хората не само в държавата, и конкретно в Пазарджик, желаят ново начало за града и ние като политическа партия, която, смея да кажа, е най-сериозната в България, ще направим всичко възможно, което обещахме на хората, да го изпълняваме, а именно да дадем нов тласък за града и за общината", посочи пред БНР зам.-председателят на ДПС-Ново начало Радослав Ревански.
Видяхте ли сега какво се готви на бъдещи избори? Или пак няма да гласувате?
Резултатът е амалгамата между ГЕРБ плюс ДПС, тоест Ново начало. Кой да предположи. Честито на негласувалите и на тези, които продадоха гласа си.
Българаска иновация - граждански арест ...... на селяни. ;)
Простите, грозни и корумпирани шарлатани много се канеха да се борят с Прасето Магнитски. И какво стана? Те нагазиха в калта, а на Прасето му хареса! ;)
Прасчо Магнитски премиер! ;)
Така ще е и на националните избори през 2027 - победа за ДПС,Ивилина и руди гела - аут, второ място за ГЕРБ и четвърто за пуделите.Шиши размаза леля Асена.Сега воят на умнокрасивите троли ще е оглушителен.
Каква неизненада, при 100 % гласували роми и малко други
Свинска кочина без дъно.