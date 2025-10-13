"ДПС-Ново начало" печели изборите за общински съветници в Пазарджик. Втора е ПП-ДБ, ГЕРБ се срина

"ДПС-Ново начало" е първа политическа сила в новия общински съвет, получавайки подкрепата на малко под 17 процента от вота на избирателите при 94 процента обработени протоколи.

На втора позиция е ПП-ДБ с 12,34 на сто от гласовете. ПП "Свобода" е трета политическа сила с над 9 процента, а БСП – четвърта, със 7.65%, дори има лек ръст нагоре. Изключително слабо е представянето на ГЕРБ, която получава едва 6.38 процента. За листата на бившия кмет Тодор Попов са гласували малко под 6 процента. За "Възраждане" - около 4 на сто. Под чертата остават "Величие", МЕЧ и ИТН, съобщи БНР. До урните са отишли 34 008 избиратели, което е 35.09% от имащите право на вот. Изборите бяха белязани със скандални случаи и съмнения за покупка на гласове.

Гласуването премина в напрегната атмосфера, с ниска избирателна активност - 35 процента и рекорден брой наблюдатели. Беше белязано и от десетки сигнали за купен вот.

Голямата ескалация дойде от село Огняново, където наблюдатели и политици направиха граждански арест на трима души, за които се твърдяло, че предлагат пари срещу глас.

От полицията заявиха, че при обиските на автомобилите и на тримата мъже не са открити доказателства за изборна търговия.

И докато село Огняново стана център и за наблюдатели и за партийни представители, в село Алеко Константиново за кратко време гласуваха 300 души.