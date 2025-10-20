ДПС-Ново начало победи ГЕРБ в Черногорово

Кандидатът на "ДПС-Ново начало" Христина Статева спечели балотажа на изборите за кмет на димитровградското село Черногорово, като победи опонента си от ГЕРБ Лидия Молева.

Това съобщи председателят на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Димитровград Димитър Гавазов, цитиран от БТА, след окончателното преброяване на резултатите.

На втория тур на предсрочния частичен вот за управник на населеното място Статева събра 251 гласа, или 51.75%.

Втора с 224 гласа, което е 46.86%, остана издигнатата от ГЕРБ Лидия Молева.

На първия тур на 12 октомври Молева водеше пред Статева със 193 на 148 гласа.

Няма подадени сигнали и жалби за нарушения, допълни Гавазов.

За първи път ДПС издига кандидат за кмет в село Черногорово и печели изборите.

"ДПС успя да стъпи за пръв път от създаването си досега и в община Димитровград, като спечели кметските избори в село Черногорово", написаха от областното ръководство в Хасково на "ДПС-Ново начало" на официалната си страница във "Фейсбук".