 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

ДПС-Ново начало победи ГЕРБ в Черногорово

6 коментара
ДПС-Ново начало победи ГЕРБ в Черногорово
Кандидатът на "ДПС-Ново начало" Христина Статева спечели балотажа на изборите за кмет на димитровградското село Черногорово, като победи опонента си от ГЕРБ Лидия Молева. 
 
Това съобщи  председателят на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Димитровград Димитър Гавазов, цитиран от БТА, след окончателното преброяване на резултатите. 
 
На втория тур на предсрочния частичен вот за управник на населеното място Статева събра 251 гласа, или 51.75%. 
 
Втора с 224 гласа, което е 46.86%, остана издигнатата от ГЕРБ Лидия Молева.
 
На първия тур на 12 октомври Молева водеше пред Статева със 193 на 148 гласа.
 
Няма подадени сигнали и жалби за нарушения, допълни Гавазов.
 
За първи път ДПС издига кандидат за кмет в село Черногорово и печели изборите.
 
"ДПС успя да стъпи за пръв път от създаването си досега и в община Димитровград, като спечели кметските избори в село Черногорово", написаха от областното ръководство в Хасково на "ДПС-Ново начало" на официалната си страница във "Фейсбук". 

Ключови думи

ДПС-Ново начало Христина Статева Черногорово
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

6 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. Бъгъ ИИ
    #6

    туту-у-у. шести куловос!

  2. boriana
    #5

    Да им е честито. От ГЕРБ да не старадат, селото малко, пък и Прасчо приятел.

  3. Теарий Тутракански
    #4

    тва вече с е превърна в черна серия , боце май зе да го подпира нещо одзаде

  4. Нико Георгиев
    #3

    Да им е честито. Не че има някаква разлика. Черногоровци пак ще са от страната на булката.

  5. Мунчо Велики
    #2

    Не разбрах само колко процента взеха ППДБ. (на първия тур)

  6. Мазен Кумунис
    #1

    А шарлатаните не победи ли? Или шарлатаните там не виреят? ;)

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни