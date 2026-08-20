ДПС с повече места в районните избирателни комисии за сметка на ГЕРБ

Централната избирателна комисия (ЦИК) разпредели партийните квоти в районните избирателни комисии (РИК) за предстоящите през октомври президентски избори. Новата новата методика на практика увеличава представителството на ДПС за сметка на ГЕРБ.

Очаква се такова разпределение да се прилага и за секционните избирателни комисии.

Това не е първият път, в който ДПС се оказва облагодетелствано при разпределение на подобни квоти. Още при избора на състав на новата Централна избирателна комисия (ЦИК) от екипа на президента Илияна Йотова направиха изчисленията така, че ДПС, която има 21 народни представители, получи двама представители в ЦИК. Толкова имат и "Продължаваме промяната", и "Демократична България", които бяха зачетени като един субект, защото така се бяха явили на изборите, въпреки че имат общо 37 депутати, а ДБ отделно има 21 – колкото и ДПС.

ДБ и ПП призоваха Йотова да преразгледа разпределението като посочиха, че в сметките на президентството има грешка. Йотова обаче не отстъпи от вече направеното изчисление. Затова и двете формации подадоха жалба до Конституционния съд.

"Мнозинството от "Прогресивна България" и ДПС в ЦИК вчера повтори грешката на президента Йотова. През юни Йотова приложи грешно Изборния кодекс и поради това ДПС получи допълнително място в ЦИК за сметка на "Демократична България". Жалбата срещу това решение е в Конституционния съд и чака произнасяне. Тогава ние предупредихме, че тази грешка не засяга само нашето едно място, а ще засяга впоследствие определянето на местата в РИК, СИК, ОИК и дори разпределението на общински съветници на местни избори. Вчера ЦИК потвърди това наше опасение - в 13-членните районни избирателни комисии ДПС получава едно място вповече - този път за сметка на ГЕРБ", написа във фейсбук съпредседателят на участващата в "Демократична България" партия "Да, България" Божидар Божанов по повод сегашното решение на ЦИК за районните комисии.

Той подчерта, че когато ПП и ДБ са повдигнали въпроса за разпределението на квотите между партиите в ЦИК, от ГЕРБ "не видяха проблем в изчисленията, застанаха на страната на ДПС и казаха, че не подкрепят нашите аргументи":

"Сега обаче те са ощетени от същото - може би като урок, че когато заемаш конюнктурни, а не принципни позиции, рано или късно обстоятелствата те наказват. Ние този път не сме ощетени, но правният ни интерес е да има законосъобразно формирани районни избирателни комисии, затова ще обжалваме решението на ЦИК - ако се приложи правилно методиката, на ДПС не се полага допълнителното място в РИК".

Божанов подчертава, че от ДБ ще бъдат последователни в настояването си законът да бъде спазван, без значение кой е ощетен и кой получава неправомерно по-голямо представителство в районните избирателни комисии.