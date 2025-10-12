Драматичен финал на маратона в София – двама кенийци с еднакво време

Кениецът Шедрак Кимайо успя да защити пребори за трофея от 42-рото издание на Софийския маратон. В началото драматично изглеждаше, че той губи от своя сънародник Ейбрахам Киплимо, но в крайна сметка беше спасен от фотофиниш, предаде БГНЕС.

Кимайо измина класическата дистанция от 42.195 км за 2:17.11 часа. Двамата бягаха един до друг през цялото време и след финала първоначално за победител беше обявен Киплимо, за когото това беше дебютно участие в българската столица. Той дори беше награден от кмета на София Васил Терзиев и позира като победител.

Не след дълго ситуацията се промени и фотофиниш помогна за определянето на победителя. Първо електронната система на официалния сайт обяви Шедрак Кимайо за първи с еднакво време с Киплимо. Малко по-късно организаторите обявиха официално Кимайо за победител. Трети стана живеещият у нас и състезаващ се за България угандиец Исмаил Сенанджи с 2:24:09 ч.

При жените първа в маратона е Челанган Санг (Кения) с 2:33:09 часа.

Представителите на Кения триумфираха и в полумаратона на 21 километра. При мъжете най-бърз беше Кенеди Кипкемой Роно с 1:04:35 часа, а при жените - Якинта Кавинду Пол с 1:14:44.

Близо 8000 души от 66 страни от цял свят участваха в 42-рото издание на Софийския маратон. Надпреварата бе със старт и финал пред Националната художествена галерия и се провежде в три състезателни дисциплини. В най-масовата, която е на 10 километра, бегачите стартираха в 9:10 часа, а новост тази година бе, че участниците в маратона на 42 километра и в полумаратона на 21 километра стартираха заедно в 9:30 часа, предаде БТА.

Трасето премина покрай емблематични места за столицата като ларгото пред сградите на Министерския съвет, Президентството и бившия Партиен дом, Лъвов мост, Съдебната палата, Военния клуб, Народното събрание, Софийския университет и моста Чавдар. Основна част от него са булевардите "Тодор Александров" и "Царица Йоана" в западната част на града, както и по булевардите "Цар Освободител" и "Дондуков" в центъра.

Победителите в класическото разстояние при жени и мъже получават парична премия по 6000 лв., за второ и трето място наградата е съответно 4000 и 2400 лв.