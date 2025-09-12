Дрон е изплувал на плажа в Бургас

Дрон бе изхвърлен от морето на Северния плаж на Бургас, съобщиха от Министерството на отбраната.

Според военните дронът не съдържа взривно вещество и не представлява опасност.

Сигналът за плаващ в морето съмнителен обект, наподобяващ дрон, е подаден около 9:36 часа тази сутрин, посочват от полицията.

Преди това имаше и други случаи на намерени дронове.