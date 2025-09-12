Дрон е изплувал на плажа в Бургас

Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Неприятно. Но, Медияпул, стига с този "боен снаряд", който бил изплувал на плаж "Велека" - информацията не е точна, колко време ви трябва, за да си редактирате статията?
Баце каза, че само лотки и ветрохотки ша плуват по морето какви са тия дронове сега.
Това да не е първия измудрен търтей, антика де? Оригинален дизайн. Допускам да е детска шега.
Рашистките античовеци освиниха Черно море. Да бяха само дроновете и снарядите, но изляха и хиляди тонове мазут и суров нефт в морето. Дори да не достигне българския бряг, това екологично бедствие ни засяга пряко чрез миграцията на рибните стада. Риби, погълнали дори малко количество мазут, са вече опасни за здравето. Ей това ни носи прословутият "русский мир", да гори в Ада дано.