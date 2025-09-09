ДСБ инициира подписка за връщане на огромен имот на яз. Искър, владян от Русия

ДСБ обяви във вторник стартирането на подписка за възстановяване на държавния контрол върху огромен парцел от 11 000 кв. м на самия бряг на язовир "Искър", който се владее от Руската федерация.

Партията напомня, че язовирът е основен източник на питейна вода за българската столица, докато Русия смята страна за враждебна държава.

Имотът попада във втори пояс на санитарно-охранителната зона и е част от по-голям поземлен масив с площ от 195 дка.

Стартът на подписката е символично определен за 9 септември пред останките от монумента на окупационната Червена армия (МОЧА) от 17:30 часа, съобщава ДСБ.

За парцела се разбра през 2023 г. от разследване на "Свободна Европа“, а въпросите, отправени от медии и политици към отговорните институции остават без отговор и досега.

Налице е информация за започнала проверка от ДАНС, но резултатите от нея все още са неизвестни.

Темата потъва в мълчание до юли 2025 г., когато общинският съветник от ПП–ДБ Бонка Василева поема инициативата да повдигне въпроса отново и да изиска отговори и отговорност от институциите, съобщава ДСБ.

“Проблемът не се изчерпва с юридическата неуреденост. Присъствието на имот с неясен правен статут, използван от представители на държава, която официално е обявила България за ‘неприятелска’, в такава критично важна зона, представлява пряка и системна заплаха за националната сигурност“, посочва Василева.

Тя отправя официални запитвания до МВР, ДАНС, МОСВ, Агенцията по вписванията, Район „Панчарево“ и Областна администрация – София

Бонка Василева стига до извода, че институциите от години разполагат с информация за статута на имота, но липсват действия по установяване на държавния контрол и юридическо уреждане на собствеността.

Историческите претенции на руската страна се основават на дипломатическа нота, според която теренът е предоставен за ползване през 50-те години на ХХ век като “подарък от Георги Димитров за руския народ“. Няма документи, потвърждаващи това от българска страна.

През 2007 г. е направен опит за придобиване на имота чрез обстоятелствена проверка по давност, но той е отхвърлен от българската страна.

В периода 2010–2023 г. се провеждат неколкократни дипломатически преговори, като Руската федерация така и не представя валидни документи, удостоверяващи собственост върху имота.

В края на месец юли председателят на ДСБ и ротационен председател на парламентарната комисия за контрол над службите Атанас Атанасов организира изслушване на ръководството на ДАНС по казуса, но пак става ясно, че никой не е направил нищо по темата.